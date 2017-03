Byhøne-bonanza

OSLO INDRE BY (VG) Asfalttupper og hagehøner er det hotteste blant urbane bønder om dagen.

Mellom gulmalte murgårdsvegger på Tøyen, tipper tuppene korn og strå i hønsegården langt unna områder vi vanligvis regner som «på landet».

Sykler og en moped står pent parkert ved murveggen i bakgården ved Tøyensenteret. Under en lem midt på asfalten bor gårdens pinnsvin.

Og i det blå huset bak hønsenettingen bor Holmen-Høna, Eikasvollen, Chewie, Cercei, Sossen, Drogon, Hedwig og Orloff. Åtte høner av ulike størrelser og raser.

– Det var veldig rush på bier en stund, men nå vil alle ha høner, sier Anniken Rustad Jøssund.

Selv har hun ni høner i hagen på Nesodden. Men hun har også bidratt sterkt til hønsehold i Oslo, blant annet ved å holde kurs for urbane nybegynnerbønder i regi av den sosiale entreprenørbedriften Nabolagshager.

Hun har også vært med på å etablere hønsegård i skolehagen på Geitmyra og på Paulus sykehjem på Grunerløkka.

KLUCKINGHAM PALACE: Bård Watn var initiativtaker til hønsegården i bygården på Tøyen. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Det er jo egentlig ikke noe spesielt med å ha høner i byen. Før var det helt vanlig. En av beboerne på Paulus fortalte at han hadde vokst opp i Storgata med høner i bakgården, sier hun

Kluckingham Palace



BAKGÅRDSIDYLL: Bård Watn og hønene bor i Oslo indre by. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Bård Watn fra Tøyen gikk på kurs hos Anniken for to år siden. Ett år senere var hans eget «Kluckinham Palace» i bakgården klar til innflytting.

Flokken er et populært innslag i nabolaget.

– Barna kommer hit for å snakke med hønene, og hundeiere går tur her om kvelden for å si god natt til dem, sier han.

– Ingen klager på støy?

– Nei, ingen klager. Det er heller ikke mye støy her. Vi har ingen hane, nettopp av hensyn til naboene. Og hønene begynner ikke å kakle før vi slipper dem ut om morgenen, forsikrer han.

Naboene engasjerer seg i hønseholdet, og kommer gjerne med råd om hva han og de andre eierne i gården bør gi hønene å spise.

– Høner spiser det meste. De er som en kompostkvern. Alt du ikke spiser selv kan hønene få, sier Bård.

– Også gir de egg tilbake.

MATKVERN: Hønene spiser alle rester fra eiernes bord, i tillegg til sitt eget kraftfor. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

I løpet av vinteren har hønene produsert fire egg i uken til hver av de de åtte husstandene som eier hønsegården sammen. Når været blir varmere går egproduksjonen opp.

Eierne i bygården på Tøyen får også suppekjøtt.

HØNEGRAV: Hele familien sang «Det var en gang en hønemor» da Klokk ble begravet i hagen. Foto: Mona Langset

– Man må kunne ta liv hvis man skal ha dyr. Jeg er nok den som er hardest på det her i gården. Hønene er for egg og for kos, men også for kjøtt. Skal vi gjøre dette, må vi gjøre det ordentlig. Det skal ikke være lett å ta et liv. Men sånn er det, sier Bård Watn.

Mat: En høne i suppen

Hønebegravelse

Men sånn er det ikke i nabobydelen Grunerløkka. I en hage ved Carl Berner tripper hønen Klikk rundt og lurer litt på hvor det ble av Klokk.

KJÆLEHØNE: Klikk skal aldri spises. Foto: Mona Langset

Klikk er alene igjen etter at Klokk ble begravet i et hjørne av hagen ved Carl Berners for et par uker siden.

Alle de seks voksne og syv barna i generasjonsboligen sang «det var en gang en hønemor med åtte gule små» i det den fjærkledte ble stedt til hvile

– Vi tror at hun rett og slett ble så gammel at hun døde av alderdom, forteller mamma Katinka Brodin.

Familien vet ikke nøyaktig hvor gamle noen av de to hønene var da de kom til familien for to år siden.

Fritt frem for fjærfe Det er ikke noe forbudt mot å ha høner i byen. – Tidligere måtte man søke om tillatelse, men det er ingen slike regler nå, sier Ståle Grøtte i helseetaten i Oslo. Likevel har det vært noen klagesaker, først og fremst fra naboer som er lei av å bli vekket av hanegal. – De fleste slike saker anser vi som privatrettslige, og de skal løses i konfliktrådet, sier han. Norsk Rasefjærfeforbund tar opp støyproblematikken i sine 10 regler for hobbyfjærfe-eiere: 1) Planlegg godt før du skaffer deg fjærfe. Ha alt klart til å ta imot dem: Hus, rugekasser, vagler, for- og vannbeholdere, utegård med sandbad og tette beholdere til forsekkene. 2) Velg rase med omhu, lytt til erfarne fjærfe eiere. Ikke begynn med mange raser. 3) Renhold betyr ALT for trivsel, for fjærfeet, for deg og for naboen. 4) Gi aldri mat i luftegården, kun gress. All foring skal foregå inne i huset. Da slipper du å fore andre dyr, og ikke minst utsetter du ikke egne dyr for smitte fra viltlevende. 5) Hold alle fjærfe på din eiendom. Ikke alle liker dem like godt som deg.. 6) Hold fjærfeet inne om natten. Da er de sikrere for de dyrene som ikke sover om natten. 7) Haner galer !!!! Ta hensyn til naboene! Isoler hønsehuset, blend eventuelle vinduer. 8) La naboene få våkne før du slipper ut hønene. Ikke før klokken 07,00 på hverdager og09,00 på helgedager. 9) Gi naboene egg og gjødsel, da har du dialog og kan ta opp eventuelle spørsmål/klager på et tidlig stadium. Og de vil gjerne hjelpe med å stelle dem hvis du skal bort en helg. 10) Husk at ditt fjærfehold skal være en ressurs i ditt nærområde… ikke et problem. Bygging av hønsehus: Les alt du trenger å vite på Norsk Rasefjærfeforbunds nettside.

Begge var pjuskete mobbeofre langt nede på rangstigen i flokken. Men etter at de fikk sin egen store hage å løpe rundt i, ble de raskt blanke i fjærene og fyldige i kroppen.

Familien ved Carl Berner er i likhet med bygård-hønseeierne på Tøyen selvforsynt med egg. Men noe hønsekjøtt er det ikke snakk om der.

– Nei vi spiser ikke kjæledyr, fastslår Eida Brodin (10). og klapper Kikk kjærlig over fjærene.

Populær hobby



Hønsehold blir stadig mer populært i byer. Leder Helene Gellis i Nabolagshager sier at det er stor interesse for kurs. Og for hønse-innlegg på Facebook.

Av alt hun legger ut om urbant landbruk, er det det om hønsehold som blir mest likt og mest delt.

– Det finnes også egne hønsegrupper på Facebook. De har gått fra å være små og for noen få, til å bli store, sier Gallis.

Hun viser blant annet til Høner i hagen som nå har mer enn 10.500 medlemmer.

Nabolagshager holder til i Scweigårdsgate på Grønland. I løpet av våren kommer bedriften til å anlegge hønsegård på taket.

Helene Gallis gleder seg til kortreiste egg i sommer, og kjøtt til hønsefrikasseen i november-desember.

Bostøtte til asfalthøner

Byrådet i Oslo vil ha mer av dette. For første gang i år er det opprettet en tilskuddsordning for urbant landbruk. Det inkluderer bostøtte både til by-bier og asfalthøner.

«Tilskuddet kan brukes til oppføring av dyrkekasser, bikuber, hønsehus og lignende, hovedsakelig på fellesarealer i borettslag og sameier i Oslo» heter det i kriteriene. Søknadsfristen er 1. april.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg oppfordrer alle med bostedsadresse i Oslo til å søke midler fra potten på to millioner kroner.

EGG: Hønene forsyner eierne med egg hele året. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Urbant landbruk gjør Oslo grønnere, samtidig som det skaper møteplasser for inkludering og bygging av sosiale felleskap, sier hun i pressemeldingen om den nye tilskuddsordningen.