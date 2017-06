Bussjåfør reddet andefamilie i morgen-rushet

Snakk om å være «Den Heldige And». Sjåføren fikk applaus da han gikk inn igjen på rutebussen etter heltedåden.

Passasjeren Eva Vaagland reagerte på at bussen bremset hardt ned i 8-tiden i dag tidlig. Bussen går i rute mellom Lysaker og Oslo på E18.

– Jeg satt så langt fremme at jeg så hva som skjedde. En liten andefamilie gikk over veien. Bussjåføren løp ut og fikk stoppet trafikken i alle retninger, og hjalp endene over til sjøsiden av E18. Det var en utrolig koselig gest, sier Vaagland.

Les også: Ruter øker prisene

Hun forteller at passasjerene reagerte spontant da sjåføren kom inn igjen.

– Alle passasjerene klappet. Sjåføren svarte med å vise tommel opp, sier hun.

– Jeg tror vi ble litt rørt alle sammen. Det er fantastisk at det finnes slike sjåfører, sier hun til VG.

Hun sendte senere i morgentimene bildet inn til Ruter, som delte det på sin Twitterkonto. VG har fått tillatelse av Vaagland til å publisere bildet.

– Vi synes dette bildet var veldig koselig. Det er tatt mellom Lysaker og Oslo, på vår rute 140, sier pressevakt Cathrine Myhren.

HELT: Bussjåfør Behrooz Bordbar (62). Foto: PRIVAT

Sjåføren selv, Behrooz Bordbar (62) er lettere brydd når VG ringer.

– Jeg var litt bekymret for at passasjerene skulle være irriterte fordi vi tok oss tid til endene, men det tok bare et minutt. Og da jeg sa beklager, begynte alle å klappe, sier Bordbar.

Han har kjørt buss i 14 år i Oslo og Bærum.

Les også: Oslo-motorvei kan stå ferdig i 2024.