Med stigende vann rundt seg på alle kanter ville ikke elgkalven klart seg. Men så kom brannvesenet i Alta til unnsetning.

Fredag kveld fikk brannvesenet i Alta en spesiell telefon fra noen fiskere ved Altaelva.

De hadde observert en elgkalv som sto alene på en sandbank i den stadig stigende elven. Altaposten som omtalte saken først, skriver at vitner hørte kalven rope etter moren sin.

Tre brannmenn tok derfor på seg våtdrakter og dro ut med båt til den lille elgkalven.

– Den hadde nok kommet bort fra moren sin og vasset over fra land til sandbanken. Da var ikke elven så stor, så det var ikke dypt. Men elven stiger time for time nå, så den ville ikke ha klart å komme seg tilbake igjen, sier brannmann Geir-Arne Nilsen til VG.

Les også: Ida reddet elgkalv med sofakos og melk fra flaske

– Redd den ville bli tatt av elven



– Den lå i ro og gjemte seg helt til jeg var noen meter unna. Da reiste den seg opp og var på vei til å løpe ut i vannet. Jeg var redd for at den ville bli tatt av elven, men jeg fikk heldigvis tak i den, sier Nilsen.

Videre sier han til VG at de vanligvis ikke tar i ville dyr, men at de valgte å hente elgkalven da den ikke hadde noen sjanse på sandbanken med stigende vann på alle kanter.

Så du denne? Her kjører hesten over elgkalven

– Den hadde ingen sjanse der ute. Når vi skjønte at den ikke hadde noen muligheter så valgte vi å dra ut og hente den. Den var litt urolig da jeg tok tak i den, men da den lå på fanget mitt i båten var den helt rolig. Så bar vi den et lite stykke inn i skogen før vi slapp den. Vi regner med at moren er i nærheten og vil lokke på den. Hvis ikke får naturen gå sin gang, men nå har den i alle fall fått en sjanse til, sier Nilsen.

Les også: Elgkalv omkom i fotballmål

– Et fint oppdrag

Brannmannen forteller at det er første gangen han har vært med å redde en elgkalv.

– Når folk ikke vet hvor de skal ringe så ringer de brannvesenet. Derfor har vi vært på en del dyresaker, og blant annet voksne elger som har gått gjennom isen. Men det var første gangen jeg har vært med og hente en elgkalv, sier Nilsen og beskriver oppdraget som hyggelig.

Se video: Her redder han elgkalven fra å drukne

– Det var en veldig enkel og grei jobb, og et fint oppdrag. Det er jo det som gir denne jobben her mening, å kunne hjelpe noen, inkludert dyr.

Nilsen er usikker på hvor gammel elgkalven er, men sier til VG at sjefens hans anslo at den er rundt to uker gammel.

Les også: Marie (11) angrepet av elg i skisporet.