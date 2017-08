Bonita (9) letter etter sin beste venn i skogen ved Gardermoen

Flere hundre personer har lett etter Bamse (7) som forsvant fra bagasjen på Gardermoen for snart en uke siden. Nå håper familien at Bonita (9) skal greie å finne bestevennen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Vi har med bestekameraten til Bamse i håp om at hun kan lokke han fram. De har hengt sammen hele livet og er veldig gode turkamerater. Så vi får se om Bamse kommer fram nå, sier matmor Heidi Haanstad.

På bilder VG har fått ligger de to hundene tett i omfavnet en verandastol. Men i natt går Bonita ikledd refleksbånd i den store Trandumskogen ved Oslo Lufthavn i håp om å finne sin venn i det stummende mørket.

Les også: Avl gir hundene plager

Løp en mil på rullebanen



Flere hundre personer har lett etter Bamse den siste uken, både frivillige og ansatte på flyplassen og SAS, etter at hunden forsvant fra bagasjehåndteringen ved SAS-flyet fra Spania på Oslo Lufthavn.

Bamse, som er chihuahua og litt blandingshund, kom seg ut av buret under lossing av

GIR IKKE OPP: Enda en natt leter Heidi Haanstad etter Bamse. Her med hundens beste venn Bonita. Foto: Privat

SAS-flyet fra Spania natt til søndag forrige uke. Ifølge Haanstad viser en overvåkningsvideo at Bamse løp rundt en mil over rullebanen på Gardermoen.

– Han ble nok skremt av bråket når ble tatt ut av flyet, for han løp på kryss og tvers av hele flyplassen før han kom seg ut av flyplassområdet, sier Haanstad.

Les også: Mann (18) drept av Bjørn

Håper på bursdagsgave



På tross av at hunden har blitt observert flere ganger, forsvinner han alltid tilbake i skogen før noen får tak i den.

– Vi er ute og søker i Trandumskogen nå. Han har vist seg fram noen ganger, så forsvinner han i skogen. Føler nesten han leker gjemsel med oss, sier Haanstad.

Hun regner med at et tyvetalls personer er ute i skogen nå, på jakt etter Bamse. De bruker lommelykter for å finne fram, men hun opplyser at de jobber med å få tak i et varmesøkende kamera. Haanstad beskriver skogen som veldig stor.

– Det er et fantastisk oppmøte av folk, sier en takknemlig matmor.

På lørdag fyller datteren Melika 18 år og de to håper mener at å få familiehunden tilbake ville vært den beste bursdagsgaven.

– Det ville vært fantastisk, sier hun.

Les også: Katt satt fast i tre i fem dager – hoppet ned selv

STORT OPPMØTE: Et stort antall frivillige har brukt både dager og netter den siste uken på å lete etter Bamse. Her er noen av de før et nytt letetokt denne uken. Foto: Privat

Jobber intensivt

Hun opplyser at Bamse har flydd til Spania ti til 15 ganger tidligere, uten noen problemer tidligere. Siden han forsvant fra flyet har Haanstad lett dag og natt sammen med sin datter. En gang har de vært tilbake i Fredrikstad for å hente klær.

– Vi har et godt håp om at vi skal få bamse hjem i løpet av relativt kort tid, det jobbes intensivt med å få det til. Vi har ressurser både på innsiden av gjerdet, og på utsiden av gjerdet hvor vi vet at han er, sier Tonje Sund, pressekontakt i SAS.

I tillegg til familien og et stort antall frivillige er letemannskap fra SAS, Airport Patrol og Nokas vært på jakt etter Bamse. En lokal pizzarestaurant og flere matbutikker har sponset leteaksjonen med matforsyninger underveis.

Les også: Reidar (2) og Bjarne (8) hjemme etter ti dager på rømmen: – Helt utslitte

– Fantastisk innsats



Sund anslår at flere hundre personer har deltatt i søket i løpet av den siste uken og sender samtidig en takk til alle de frivillige som har stilt opp.

– De har lett både dag og natt, det er en fantastisk innsats, sier hun.

Hun mener Bamse etter forholdene ser ut til å ha det bra og være i god form. Nå håper hun den snart ukelange jakten nærmer seg en ende.

– Det er viktig å sette seg ned og søke å få kontakt. Det sentrale er å holde seg rolig, sier hun.

Les også: Unik turkamerat savnet – tamreven Ayla har forsvunnet