Bonden Ida (28) reddet elgkalv med sofakos og melk fra flaske

Bonde og dyrevenn Ida Sausjord (28) kunne ikke la den forlatte og nedkjølte elgkalven ligge ute og dø. Derfor tok hun den med seg hjem.

Etter en liten uke på sofaen hjemme i Ballangen, har den ukegamle elgkalven «Elgfrid» kviknet til og er nå på vei til et nytt hjem.

– Det er fantastisk at elgkalven nå ser ut til å klare seg og vil bli tatt godt hånd om videre. Jeg har skjønt nå i ettertid at elgkalver er utrolig skjøre dyr, og at det egentlig er ganske utrolig at vi fikk den til å ta til seg næring og komme seg på beina igjen, sier Ida Sausjord (28) til VG.

Det var avisen Fremover som først skrev om elgkalven som forrige uke hadde satt seg fast i en grøft på et jorde i Håkvik utenfor Narvik.

SATT FAST: Trolig bare en uke gammel satt den lille elgkalven seg fast utenfor Narvik.

Uinteressert elgmor

– Den lille kalven sto fast til buken og var full av leire, sier Arne Flygel til VG.

Naboen hans oppdaget kalven, og var i villrede om hva han skulle gjøre. Han ringte Flygel, som er naturfaglærer, for å be om råd.

De to naboene hjalp kalven ut av grøfta, la ham i sola og satte seg i utkanten for å se om kalven skulle komme seg på beina. Like ved sto elgkua og hennes andre kalv og så på.

– Moren viste dessverre veldig lite interesse for kalven. Hun sto lenge i nærheten, men gikk ikke bort til ungen sin, sier Flygel.

Det var snøbyger i lufta og kaldt. Kalven var nedkjølt og svak.

– Vi drøyde i mange timer, holdt oss på avstand for å se om kalven selv skulle komme seg opp eller om moren skulle ta med seg kalven.

Det skjedde ikke.

– Utpå kvelden begynte ørnen å vise interesse, og vi greide ikke å se på lenger.

ELGCRUSH: Ida Sausjord (28) håper at elgkalven kommer seg tilbake i naturen, men synes likevel det var trist og skilles fra sin nye tillitsfulle dyrevenn. Foto: MARIANNE SOLBERG

Trengte varme

Da kom Arne på den dyrekjære bonden Ida i Ballangen og kontaktet henne.

– Jeg kjente på mulen som var kald og skjønte at det hastet, sier Ida.

Hun driver gård i Ballangen sammen med samboeren Marianne Solberg, ved siden av jobben som helsesekretær ved et sykehus i Narvik. De driver hovedsakelig med villsau og kjøttproduksjon, men det dyrekjære paret har også lama, hest, kaniner, høns og haner på gården.

Siden hun ikke hadde noen erfaring med elg og bortkomne elgkalver, ringte hun politiet for hjelp.

– Politiet og viltnemda ba oss la naturen selv ordne opp. Det er jeg langt på vei enig i at er en god løsning, men siden det så ut til at elgen ikke kom til å bli med moren sin, og siden elgen ikke ville overlevd der ute i kulden alene, foreslo jeg for politiet at jeg kunne ta med meg elgen hjem på gården, og forsøke å få liv i den, Sausjord.

Slik ble det. Sausjord la Elgfrid i bagasjerommet i Volvoen sin, og kjørte hjem.

– Det er jo ikke naturlig for en elg å bo i hus, men så nedkjølt og svak som den var, visste jeg at det var to ting som gjaldt, og det var varme og mat.

SOFAKOS: Det ble lite søvn og mye sofakos denne uka for bonden Ida fra Ballangen. Foto: MARIANNE SOLBERG

Sofakos med melk

Hjemme på gården hadde hun morsmelkerstatning beregnet for lam. Etter en telefon og rådslaging med Langedrag Naturpark, fikk hun blandet melk og matet Elgfrid med 20 milliliters sprøyte.

– Hun la seg til i fanget mitt og spiste godt.

Slik ble de sittende resten av kvelden.

– Jeg var redd den ikke ville overleve første natten, men la den på varmekablene nede i gangen for at den skulle holde seg varm.

Hun våknet av et rabalder.

– Da jeg kom ut av soverommet i andre etasje lå Elgfrid i gangen ved siden av hunden vår. Hun hadde tatt seg opp trappen og lagt seg ned utenfor soveromsdøra.

FORT HUSVARM: Litt glatt på parketten for en elg, Ida Sausjord og samboeren Marianne Solberg tok med Elgfrid på lufteturer ute på gården. Elgen ble raskt dus med de andre gårdsdyra. Foto: PRIVAT

Kontaktsøkende

De neste dagene tråkket elgen rundt i hælene til matmor.

– Jeg kunne ikke gå på do uten at hun kommer tassende etter meg. Da jeg skulle dusje, sto den og jamret seg og ville inn, sier Sausjord

Men det tok ikke lang tid før elgkalven fant seg til rette hjemme hos Ida og samboeren.

– Første kvelden måtte jeg løfte henne opp i sofaen, men allerede neste kveld krøp hun selv opp.

Der lå de sammenkrøllet og så på TV sammen de neste kveldene.

Hun diltet etter matmoren over alt, og ble venn med med både gårdkatten og hunden.

– Hun gjorde et fremstøt overfor hestene også, men hester er ikke så begeistret for elger så det var ikke mye mammafølelser å hente der, sier Sausjord.

Nytt hjem

Sausjord har snakket løpende med både Polar Park og Langedrag Naturpark, og fått gode råd om stell og mating.

– Jeg har brukt mye tid på å forsøke å finne et nytt hjem til elgkalven, og har vært i kontakt med flere viltparker. Nå ser det ut som det har ordnet seg.

Hun vil ikke si hvor inntil alle tillatelser er kommet i orden, men i helgen kjørte Elgfrid avgårde med den nye eieren, og det ble en tårevåt avskjed.

– Jeg har jo et stort dyrehjerte, og mitt første nære møte med en elg ble jo ganske intenst og nært.

Selv om det ser ut som denne elghistorien får en lykkelig utgang, er ikke alle like begeistret for elgungens sofakosing.

Politiet er kritiske

– Det burde være kjent at man ikke tar hånd om ville dyreunger, nettopp fordi det er stor fare for at moren vil forlate den, sier politistasjonssjef Egil Sletteng ved Narvik politistasjon til avisen Fremover.

Han sier at politiet har varslet viltnemda og venter på faglig vurdering derfra.

– Vi er ikke glad for det som har skjedd, men gjort er gjort. Nå ønsker vi at saken kan landes, og at publikum kan lære av hendelsen.

Mattilsynet sier de ikke har til hensikt å anmelde saken.

Kritikken fra politiet provoserer Sausjord.

– Jeg tok med meg elgkalven med politiets velsignelse. Jeg etterlyser større ansvar fra politi og viltnemd. Det var ingen som kom og avlivet kalven på en human måte, isteden ble vi bedt om å la naturen ordne opp selv. Dersom vi hadde forlatt kalven der ute på jordet, ville den dødd en pinefull død.

Sausjord er lettet over at elgkalven nå skal tilbake til sitt rette element.

– De som nå tar over ansvaret for elgen, har undersøkt henne, sagt hun ser frisk og rask ut og tror hun har alle muligheter for å klare seg.