Angelika (23) kan endelig ta med slangene sine hjem til Norge

Både kongepytonen og melkesnoken hennes blir snart lovlig i Norge. Selv skal Angelika Høglund (23) bli reptil-veterinær.

SLANGE: Her holder Angelika Høglund melkesnoken med navn Cosmo. Foto: Privat

Siden 1977 har det vært ulovlig å holde reptiler i Norge. Torsdag ble det imidlertid kjent at det åpnes for at 19 dyrearter i kategorien slanger, øgler og skilpadder kan holdes som kjæledyr i Norge fra 15. august. (Se hvilke i faktaboksen).

Angelika Høglund (23) fra Nøtterøy, er blant dem som jubler. Endelig kan hun ta med kongepytonen Montgomery og melkesnoken Cosmo, hjem til Norge fra Polen.

– De er fantastiske dyr. Folk tror de er slimete, men de er skikkelig kosedyr. Kongepyton er den som er nærmest hjertet mitt. De er så rolige og hvis de blir redde krøller de seg bare sammen, sier Angelika.

Vil bli reptil-veterinær

Hun går andre året på veterinærstudiet i Polen, og etter endt utdanning tenker hun å spesialisere seg på reptiler. På grunn av forbudet har hun imidlertid vært redd for å måtte bosette seg i utlandet.

– Jeg har vært fascinert av reptiler helt siden barnehagen og har lenge hatt en drøm om å bli reptil-veterinær. Da jeg i dag fikk beskjed om endringen tenkte jeg «Yes! Nå leve ut drømmen i Norge», forteller Angelika.

– Skal du ha flere reptiler etter at det blir lovlig i Norge?

MANN FOR SIN BOA: En stolt Morten Ørsal Johansen fra Frp smilte fra øre til øre mens han holdt en kongeboa i Oslo reptilpark torsdag. FOTO: MAGNUS BRAATEN, VG

– Ja når jeg er ferdig med studiet og flytter hjem vil jeg ha et eget reptilrom. Jeg gleder meg til man kan se reptiler i dyrebutikkene i Norge.

Begge slangene hennes er kjøpt i dyrebutikker i Polen.

– Ikke alle passer til å ha hund og katt

Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen kunngjorde regelendringen i Oslo reptilpark torsdag – omkranset av en kongeboa.

– Folk er forskjellige og har ulike i interesser. Ikke alle passer til å ha hund og katt, sier han til VG.

Lovendringen skjer etter at Mattilsynet i fjor sendte ut et forslag på høring om endring i regelverket.

Stine Westlie (31) er også blant reptil-eierne som har ventet på lovforslaget lenge.

– Det er til stor fordel for dyrenes velferd ettersom vi nå kan oppsøke veterinærer. Vi slipper å holde dem i skjul og man kan diskutere og dele erfaringer mer åpent på nett, sier Westlie.

TILLATELSE: Stine Westlie har en Boa Constrictor med navn Dorthe Medusa. Foto: PRIVAT

Westlie har fått tillatelse til å ha hennes Boa Constrictor med navn Dorthe Medusa som er syv år gammel.

Johansen i Frp kunne torsdag ikke svare på om de ulovlige dyrene som bor i Norge i dag får amnesti, men viser til at regjeringen må finne en løsning.

– Nå venter vi spent på de siste detaljene. Jeg slapper ikke helt av før det er endelig, sier Westlie.

Disse dyreartene blir lovlige Slanger: • Grønn trepyton • Hagetreboa • Kongeboa • Kongepyton • Kongesnok • Kornsnok • Melkesnok • Regnbueboa • Teppepyton Øgler: • Dvergvaran • Kranset gekko • Leopardgekko • Perlefirfisle • Pigghaleagam • Skjeggagam • Stor daggekko Skilpadder: • Gresk landskilpadde • Kinesisk trekjølskilpadde • Rødfotet skogskilpadde

Dyrevernalliansen: – En trist dag

Dyrevernalliansen mener imidlertid forskriftsendringen er problematisk. Torsdag advarte de alle privatpersoner mot å skaffe seg noen av de 19 dyreartene som nå er unntatt forbudet.

– Dette er en trist dag for dyrevelferden. Legalisering av reptiler i Norge vil være irreversibelt. I resten av Europa ser vi at myndigheter arbeider sammen med natur- og dyrevernsorganisasjoner for å stramme inn på antall tillatte arter, men i Norge går vi altså nå i motsatt retning, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland.

Thor Håkonsen, leder i Norsk Herpetologisk Forening, skjønner lite av Dyrevernalliansens logikk.

– Vi har allerede mellom 80.000 og 120.000 ulovlige dyr i Norge. Disse dyrene er ikke noe vanskeligere, og det blir feil om disse skal diskrimineres. Faktisk er mange av dem enklere å holde enn for eksempel fugler og katter, sier Håkonsen.