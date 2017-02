35-åring bøtelagt for fuglefeller på McDonalds

En 35 år gammel mann er dømt til å betale 20.000 kroner i bot for å ha lagt ut fuglefeller på en McDonalds-restaurant i fjor.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse da han møtte i Kristiansand tingrett nylig, skriver Fædrelandsvennen.

VG skrev også om de to kusinene Adina Jeanette (26) og Tina Elise (24) Barsgård, som oppdaget de fortsatt levende fuglene klistret fast i limfellene.

De tok med seg fuglene til en veterinær, som måtte avlive dem.

Fugler er skadedyr



Den domfelte mannen, som jobbet i skadedyrfirmaet Anticimex, forklarte i retten at de hadde forsøkt alle andre muligheter for å bli kvitt fugler i restauranten. Dette hadde vært et problem i halvannet år.

Til slutt bestemte han seg for å benytte limplater, men skal samtidig ha gitt beskjed til daglig leder i restauranten om at disse ikke var lovlig å benytte uten kontinuerlig oppsyn. Han skulle derfpr kontaktes umiddelbart dersom det festet seg fugler på brettet.

Retten mener at det finnes flere formildende omstendigheter. Blant annet er fugler å anse som skadedyr når de havner innenfor dørene på et serveringssted. Mannen har også tilstått alle forholdene.

Likevel mente retten at man måtte reagere med en høy bot, ikke minst fordi han var en profesjonell aktør, med kunnskap om lover og regler knyttet til behandling av dyr.

Påført store smerter



Retten mente også det var skjerpende at dyrene ble påført store smerter og stress før de døde.

Det samma sa veterinær Kristin Hagen Johansen til VG da saken ble kjent. Hun forsøkte å redde fuglene, men at de var så fulle av klister at det ikke var mulig.

– Det er soleklart at dette fører til lidelse for dyrene. Begge levde. Den ene hadde tydeligvis sittet fast en stund, den var veldig medtatt. Det var fjær der fra andre dyr, så om det er en fugl som har kjempet seg fri eller om det er ting som er blitt fjernet. Jeg har aldri sett noe lignende, sa hun til VG.

Mannen mistet sin autorisasjon som skadedyrstekniker, på bakgrunn av hendelsen.