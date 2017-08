18-åring slipper å sone for kaninmishandling

En 18 år gammel gutt er dømt til betinget fengsel for å ha mishandlet en kanin på det groveste.

Mishandlingen skjedde i oktober 2016, da gutten var 17 år gammel.

Tre kaniner ble stjålet. Fædrelandsvennen skriver at gutten ifølge dommen bidro da en av kaninene ble stukket i kniv i ryggen. Kaninen fikk ørene kuttet av. To kaniner ble også forsøkt spikret opp på veggen, ifølge dommen.

18-åringen ble dømt til seks måneders betinget fengsel, som var i tråd med påtalemyndighetens påstand, skriver Fædrelandsvennen.

Selv om Kristiansand tingrett i den ferske dommen betegner dyremishandlingen som svært alvorlig, vurderes guttens unge alder, tilståelse og det faktum at han hadde en mindre rolle i mishandlingen enn sine to kamerater, som formildende.

I februar i år ble den andre kameraten dømt til to års fengsel for både dyremishandlingen og for vold mot mennesker. Ett år av straffen ble gjort betinget.