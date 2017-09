Dynamitt-alarm på Stovner – politivakta fikk pose med sprengstoff

Bombegruppen hentet pose med dynamitt ved Stovner politistasjon.

– Det som skjedde var at vakten fikk levert inn en pose med dynamitt av en eldre dame. Kollegaene ville ikke håndtere det, så vi sendte posen videre til bombegruppen som var og hentet den nettopp, sier operasjonleder Steinar Hausvik i Oslo-politiet til VG.

Han kan ikke svare på hva annet som lå i posen, men viser til at det ikke er uvanlig at politiet mottar farlige gjenstander.

– Et tips til publikum er at om man finner sprengstoff eller lignende, skal man la det ligge og ringe politiet, i stedet for å ta det med seg, sier han.

Posen ble innlevert til vakta rundt klokka 14.30 onsdag.

– Vi stengte politistasjonen i mellomtiden for å være på den sikre siden, politistasjonen var vel stengt i en drøy halvtime, opplyser Hausvik.