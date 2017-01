Du grønne, glitrende tre, farvel...

Står fortsatt juletreet i stuen? I går var det tradisjonen tro siste mulighet til å få ut treet.

– Takk og pris. Jeg rakk det!

Eivind Vetlesen (36) kommer løpende med brun kvast av et juletre på skulderen. Han slenger treet opp i søppelbilen som står parkert på Helsfyr i Oslo før den skal videre til neste juletrestopp.

– Jeg har løpt helt fra Etterstad. Nå ble jeg glad som får kvittet med meg treet, sier Vetlesen, som er grafisk designer og illustratør.

– Er det forrige års juletre du kommer med?

– Neida, Jeg har hatt det i stuen frem til nå, Men da jeg tok det ut av juletrefoten raste alle barnålene av.

– Det har ikke fått mye vann?

– Jo, jo. Det var fortsatt fullt med vann i juletrefoten da jeg tok det ut.

Han sier det er første gang han har hatt sitt eget juletre.

– Ga det mersmak?

– Det blir nok et mindre tre neste år, men jeg har barn nå, så jeg må jo ha juletre. Dessuten har jeg kjøpt juletrefot.

Noen har for lengst ryddet ut julen, andre holder fast ved den gamle tradisjonen om at julen er slutt 13. dag jul. Men det er ingen grunn til at treet skal blir stående i hagen eller på balkongen til neste år. I dag tilbyr mange kommuner gratis innsamling av juletrær.

Velger plast

I Tromsø har de hjulpet folk å rydde ut julen i 15 år. Det har vært en populær ordning, men antallet innsamlede trær avtar.

TREBERG: I fjor havnet 30 000 juletrær i denne haugen på Grønmo. I år kan det ble enda flere. Første juletre i ferd med å avslutte første dag av den årliges innsamlingrunden av juletrær i hovedstaden. 500 juletrær ligger most i bilen og skal nå tømmes på Grønmo å bli til jord og kompost. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Det er plasten. Det er en helt klar tendens. Folk bytter ut den ekte granen med plastikktrær, sier Ivar Sture Handeland, informasjonsrådgiver Remiks Miljøpark til VG.

År for år har mengden innsamlede tromsøtrær gått ned. Mens Remiks pleide å samle inn 50 tonn på det meste, var det nede i 30 tonn i 2016. Nå er Handeland spent på årets fangst.

– Kan hende må vi revurdere hele ordningen, sier han

– Hva tenker du om at plasten overtar?

– Selv er jeg en svoren tilhenger av naturens egne juletrær, sier Handeland.

Giftig gass og pipebrann

tb9a1f0c.jpg - HER ER BARNÅLENE: Eivind Vetlesen kastet sitt første juletre inn i søppelbilen, uten en barnål. De ligger igjen hjemme. Foto: Eivind Vetlesen VG

Det er ingen god ide å fyre opp juletreet.

– Ikke brenn juletreet i peisovnen, sier forsker Morten Seljeskog i Sintef Energi.

Han sier det er barnålene som kan skape problemer hvis man brenner greinene på treet.

– Nålene inneholder blant annet terpentiner som har et veldig høyt energiinnhold. Fyller du opp ovnen med slike greiner vil det bli en voldsom varmeutvikling som i noen tilfeller kan gi pipebrann. Nålene inneholder også mye nitrogen som kan danne giftige gasser som hydrogencyanid.

Selve stammen på treet kan brennes hvis du skjærer av greiene.

– Hvis stammen fremdeles er fuktig, enten at treet er nylig hogd eller fra vanning gjennom jula, bør du sette det til tørk før du brenner den, sier forskeren.

Resirkulert jul

På Helsfyr i Oslo er Dervidas Gegieckas ( 31) i Hoff Transport i ferd med å avslutte første dag av den årlige innsamlingrunden av juletrær i hovedstaden. 500 juletrær ligger most i bilen og skal nå tømmes på Grønmo for å bli til jord og kompost.

– Vi har over 1000 stoppesteder i hele Oslo. Bare i fjor samlet vi inn 30.000 juletrær, og vi håper på en økning i år, sier Elisabeth Marie Vollan, fagansvarlig for kommunikasjon i Renovasjonsetaten Oslo kommune.

Oslo begynte å samle inn trær for syv år siden og har hatt en økning i innleverte trær år for år.

– Det skyldes nok først og fremst at flere kjenner til tilbudet.

Jul i blokk

Hun sier oslofolk setter stor pris på at de bare kan sette ut treet på avtalte steder for så å få det plukket opp av en søppelbil.

– Noen leverer trær med julekuler og belysning, men det blir det ikke så veldig bra kompost av, sier Vollan som foretrekker trær uten pynt.

– I fjor var det til og med en som hadde tatt seg bryet med å tre nettingstrømpen tilbake på treet igjen.

Hun tror ikke oslofolk er mindre glad i plastikktrær enn tromsøfolk.

– Tvert om er det nok mange miljøbevisste byfolk som foretrekker plast. I Oslo bor 20 prosent i villa og 80 prosent bor i blokk. Mange har kanskje ikke et sted å sette bort plastikktreet til neste jul og kjøper kanskje derfor heller ekte trær.

Finn ut hvordan du kan kvitte deg med juletreet der du bor:

Sjekk denne listen eller nettsiden til renovasjonsetaten i din kommune.

Oslo: Juletrærne kan leveres gratis på byens gjenbruksstasjoner, men kommunen henter også trærne der du bor.

Bergen : Det er gratis å levere juletrær i januar og februar til alle gjenvinningsstasjoner. Du kan også levere treet til den mobile stasjonen i Bergen sentrum.

Trondheim: Tradisjonen tro henter de også i år juletrær. Renholdsverket ber om at treet settes godt synlig ved veien søndag 15. januar. Treet må være uten pynt siden trærne blir til kompost.

Tromsø: Det samles inn juletrær i snetrumsnære områder. Juletrær må være satt fram til veg mandag 16. januar senest kl. 0700. Juletreinnsamlingen vil pågå fra mandag til og med onsdag i uke tre. De må være fri for julepynt og belysning, og må settes fram til veg og helst settes samlet. T rærne kan også leveres gratis på Remiks sine Returstasjoner.

Stavanger: Juletrærne hentes den andre og tredje uken i januar. Sett treet frem til veien sammen med avfallsdunken som skal tømmes. Se til at det ikke kan blåse bort dersom det er mye vind.