Dronningen åpnet gondolbanen i Loen

LOEN (VG) I dag var det flaggene til topps i bygden innerst i Nordfjord da dronning Sonja åpnet gondolbanen «Loen Skylift».

Fem minutter tar det fra påstigningen nede ved fjorden til avstigningen på fjellet Hoven mer enn 1000 meter over havet.

Dette er en av verdens bratteste gondolbaner.

Vestlands-landskapet viste seg fra sin aller vakreste side på åpningsdagen, med blå himmel, blomstrende frukttrær rundt fjordene og snø på fjelltoppene.

Fra toppen av gondolen er det utsikt over Skåla, Lovatnet, Jostedalsbreen, Olden, og Nordfjorden som bukter seg mot Stryn.

FØRSTE GJEST: Dronning Sonja i gondolen på vei til topps. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

«Heisen til himmels» er noe direktør Richard Grov på Hotell Alexandra har drømt om i årevis. Det er han som ar fått med seg lokalt næringsliv på å investere nærmere 300 millioner kroner i banen. Det er også han som nå er daglig leder i selskapet Loen Skylift.

I dag sto han med klump i halsen da han så alle som hadde møtt frem ved den offisielle åpningen.

– Dette er en viktig dag for hele kommunen. For fjordene, for Vestlandet, ja for hele Norge, sier han rørt til VG.

Ordfører Sven Flo i Stryn sammenligner byggverket med verdens syv underverker.

I sin åpningstale ramset han opp alle de kjente underverkene som er bygget lenge før Kristus. Og Loen Skylift som er bygget i år 2017 etter Kristus.

Innovasjon Norge har bidratt med 30 millioner i lån og tre millioner i tilskudd til prosjektet.

– Vi er imponert. Det vi opplever her nå er et reiselivseventyr. I mange år har det vært snakket om å bringe folk på en enkle måte opp på fjellet med utsikt over breheimen og fjorden. Dette kommer til å bli et reiselivsikon i Norge, sier direktør Halvor Flatland i Innovasjon Norge Sogn og Fjordane.

SKULPTUR: Dronning Sonja avdulket skulptur på toppen av fjellet Hoven. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

I dag hadde «hele bygden» møtt opp da dronning Sonja var den første offisielle gjesten til toppen.

For anledningen er det skrevet en egen Skylift Loen-sang, fremført for dronningen av de 65 barna på Loen Skule.

– Folk i hele Stryn er kjempestolte i dag. Dette blir et trekkplaster for kommunen, og ekstra viktig nå som Briksdalsbreen er i ferd med å trekke seg tilbake, sier lærer på Loen Skule, Katrin Åland.

Pendelbane

Hver av de to gondolene har plass til rundt 50 passasjerer. Banen er bygget etter pendelprinsippet; Når den ene gondolen går opp, går den andre ned. Gondolene følger fjellsiden oppover, og på det luftigste – omtrent midt på - er det 173 meter ned til fast grunn.

Selv om det kan virke skummelt er det helt greit å være med, selv for de med høydeskrekk, kunne Dronning Sonja forsikre pressen om etter å ha prøvekjørt.

Ved åpningen sa dronningen at hun tror Loen Skylift vil bety mye for fjellivet her inne.

– Ja for hele regionen, og for Vestlandet og Norge. Det er fantastisk det de har fått til her, denne drømmen og visjonen om å bygge en skylift, slik at veldig mange mennesker kan få ta del i det som vi tidligere har opplevd her, dette storslagne, sa hun mens hun skuet ut over fjelltoppene rundt utsiktspunktet på toppen.

Dronning Sonja har tidligere gått til fots opp til fjellet Hoven, og hun har gått mye i fjellene rundt.

Til alle som vil ha en like sprek alderdom som henne selv, sier dronningen: Da er det bare å begynne å gå med en gang.