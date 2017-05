Dronning Sonja til VG om kunstkritikken: - Må tåle det

BERGEN (VG): I dag åpner dronning Sonja sin egen kunstutstilling på Kode Kunstmuseene i Bergen. Kritikken har haglet i forkant.

Dronning Sonja sier selv at hun føler seg beæret over å ha bli spurt om å stille ut, og hun gledet seg veldig i forkant. Kritikken i media de siste ukene har ikke rokket ved det.

– Jeg synes det er helt naturlig at det kritiseres. Det er jeg vant til. Man må tåle det. Hvis man vil være med, må man tåle litt av steken, sier hun til VG.

Kunstneren Ørnulf Oppdahl har sagt at dronningen ved å stille ut, stiller seg for hugg.

– Ja, jeg gjør nok det da, sier hun med en latter.

Etter å ha vært stengt for rehabilitering siden 1. januar 2015, gjenåpner Kode 1, også kjent som Permanenten, i dag.

Blant flere nye permanente utstillinger er det også en temporær utstilling av dronning Sonjas grafiske verker og noe keramikk. Det har falt kunstmiljøet i byen tungt for brystet. Enkelte mener at dronningen ikke holder mål som kunstner, og at Kode-ledelsen har vist sviktende dømmekraft.

KODE Kunstmuseum * Kode i Bergen er et av Nordens største museer for kunst, kunsthåndverk, design og musikk. * Kode forvalter nærmere 50.000 gjenstander fordelt på malerier, papirverk, skulptur, installasjoner, video, musikkinstrumenter, møbler, kunsthåndverk og design. * Disse kan man oppleve i fire museumsbygg (Kode 1, 2, 3 og 4), og i komponisthjemmene til Ole Bull, Harald Sæverud og Edvard Grieg. * Det er Kode 1 som gjenåpner med dronningens utstilling i dag.

En av dem som har kritisert museet strekt, er daglig leder av Kunstgarasjen i Bergen, Heidi Jaeger.

– Når er praktbygg som Kode 1 åpner igjen, må man jo velge en av våre fremste kunstnere. Dronningen er ikke blant dem, sa hun til Bergens Tidende i begynnelsen av mai.

Hun fikk følge av Sigrid Lien, professor i kunst­historie ved Universitetet i Bergen.

– Det er også betenkelig at dronningen har droppet snorklipper-rollen for å innta kunstnernes plass. Dette setter Kode i et nokså uheldig lys, sa Lien til BT.

Det var Bergens Tidende som først skrev om kritikken, og de siste ukene har flere medier hengt seg på.

– Skygger for andre



For to uker siden skrev BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand at dronning Sonja har gjort karriere som amatørkunstner i godt moden alder. Men i kraft av sin posisjon i det norske hierarkiet, skygger hun for dem som er bedre kvalifisert enn henne selv.

På pressevisningen fikk dronningen spørsmål om hvorfor hun tror at akkurat hun ble spurt om å stille ut.

– Det må dere spørre Karin Hindsbo om, svarte droningen på det.

Direktør for Kode, Karin Hindsbo sier til VG at dronningen er jubilant i år, det er en av grunnene til at hun ble spurt. I tillegg har hun i mange år gjort en stor innsats for å fremme norsk kunst. Det i seg selv er bemerkelsesverdig, mener hun.

– Dronningen har også hatt profesjonelle kunstnere som læremestere, blant dem Kjell Nupen og Ørnulf Oppdahl. Hun er teknisk flink, og har en solid produksjon bak seg, sier hun.

Hindsbo tror også at publikum vil være interessert i å se dronningens kunst.

– Jeg vil tro at når hun ser verden gjennom kunsten vil, det være veldig interessant for mange å se det hun formidler. Jeg tror det gjør at mennesker som aldri har vært på kunstmuseum før får lyst til å gå på museum, sier Hindsbo, som snart tiltrår som ny direktør ved det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Stiller seg åpen for hugg

I stormen rundt dronningens kunstutstilling har også noen talt hennes sak, blant dem kunstneren Ørnulf Opdahl.

I et intervju med lokalavisen Fanaposten i forbindelse med åpning av en egen utstilling sist uke, ristet rister han på hodet over dronningens kritikere.

– Jeg har selv fulgt henne nært i utviklingen over flere år. Det er en fantastisk utvikling hun har hatt, sier han.

Og legger til:

– Hun stiller seg åpen for hugg når hun stiller ut for publikum, og det er modig gjort, synes jeg. Vi får se når utstillingen først kommer, da tror jeg de vil bli ganske overasket over kvaliteten på det som blir vist.

KODE 1: Siste finpuss før gjenåpningen av bygningen i dag. Foto: MONA LANGSET

Åpner i kveld

Dronningens utstilling som har fått navnet «Underveis» åpner for publikum i kveld, klokken 21. Da vil statsminister Erna Solberg stå for den offisielle gjenåpningen av Kode 1-bygget.

De fleste som kritiserer Kode for å ha invitert dronningen til å stille ut egen kunst, verdsetter likevel hennes innsats for å snakke norsk kunst opp og frem.

Styreleder Magne Vangsnes i fagforeningen Norske Grafikere, sier han har tiltro til at Kode har tenkt godt igjennom at de inviterte dronningen til å holde utstilling der.

– Uansett er det positivt med blest om grafikk, sier han til VG.

– Hva synes de profesjonelle grafikerne i foreningen om dronningen som kunstner?

– Jeg har sett en del ting hun har gjort som jeg synes er bra. Men hun blir nok først og fremst sett på som en dronning som gjør mye bra for kunsten, sier han.

Han viser blant annet til at hun har opprettet The Queen Sonja Print award, som er en internasjonal pris for grafiske kunstnere.

På hennes 80-årsdag 4. juli åpner Dronning Sonjas Kunststall på slottet. Det blir et nytt visninsgssted for norsk grafikk.