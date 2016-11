Dronning Sonja om flyktninger: – Viktig å vise raushet

Mens Norge står midt i en polarisert innvandringsdebatt, maner Dronning Sonja nordmenn til å åpne armene og være rause.

Tirsdag overrakte Dronningen sin egen høythengende skolepris for inkludering og likeverd til Ila skole i Trondheim.

Skolen som ligger midt i Trondheim sentrum er en mottaksskole for nyankomne minoritetsspråklige elever.

20 prosent av de 425 elevene fra første til syvende trinn kan lite eller ikke noe norsk når de begynner. Det første året går de i egne mottaksklasser, og i dag representerer disse i alt 25 ulike morsmål.

Men mottakselevene – eller nykommerne som de kalles på Ila – blir fort inkludert i den norske barnekulturen på skolen.

– Forsøk å lytte



Det har stor betydning også for deres videre liv som ungdom og voksne i Norge, mener dronningen.

– Den måten vi tar imot dem på, de første timene, dagene, første ukene og de første månedene, det har jo alt å si. Det gjelder å gi dem trygghet. Og det tror jeg vi kan oppnå med hvorledes det er gjort her på Ila, sier hun til VG.

Til oss andre – som ikke går på Ila skole – sier dronningen at det er viktig å vise raushet for de nyankomne i Norge.

– Man må åpne armene og være rause – og forsøke å lytte. Se hvor behovet er, hva kan vi gjøre for å hjelpe. Det er ikke alltid så mye som skal til. Men det at de føler seg verdsatt, at de blir sett, er veldig, veldig viktig, sier hun.

IMPONERT OVER ILA: Dronningen møtte Elevkokker fra 6. trinn Axel Nils Bertilsson og Anna Fagerli med mat og helselærer Margaret Arntzen Leirvik(th) Elevrådetsleder Frøy Ramsfjell og rektor Trude Mathiesen(bak) Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Blir sett

På Ila skole er det et mål for rektor Trude Mathiesen og hele hennes stab at alle elevene skal blir sett. Hver dag. Uavhengig av hvilket land de kommer fra.

I juryens begrunnelse for at skolen fikk Dronning Sonjas pris, heter det blant annet at «Ila skole utmerker seg ved både sin helhetlige og systematiske verditenkning, og ved å praktisere likeverd og inkludering i alle ledd.»

Og det skaper glade elever.

Etter at dronningen overrakte prisen som består av 250.000 kroner, et diplom, og et av hennes egne kunstverk, sa hun at det var påfallende mange blide ansikter overalt.

– Er det OK å gå på Ila skole? spurte hun elevene. Og fikk et rungende, unisont ja til svar.

– Er de voksne greie mot dere? spurte dronningen.

Igjen et unisont ja.

– Kjent med elever fra hele verden



Dronningen fortalte elevene at hun også har lagt merke til hvor mye de kan om kunst og håndverk, noe som er bra å ha med seg videre i livet.

– Jeg synes at dere som går på Ila skole er heldige, sa dronningen til elevene.

Det synes syvendetrinns-eleven Helena Lefstad Imeri også at de er.

– Det er fint at dette er en mottaksskole. Da har vi sjansen til å bli kjent med elever fra hele verden. Jeg har venner fra Sverige, Syria, Somalia og Pakistan. Og selv er jeg halvt albansk, forteller hun.

LIKEVERD OG INKLUDERING: Her hilser multifaglærere Samira Khouri (foran) og Diamond Hagi Hussain ved Ila skole på dronningen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Ifølge Helena blir alle elevene på skolen inkludert.

– Når det kommer noen fra andre kulturer, lærer vi dem om norsk kultur. Vi lærer dem om hvordan vi gjør ting i Norge. For eksempel at vi ikke kysser på kinnene når vi sier hei om morgenen og slikt, forteller hun.

Nasteo Mahamud opprinnelig fra Somalia er også glad for å gå på Ila. Etter å ha vært i Norge i fire år, forteller hun på klingene trøndersk at hun hjelper de nyankomne elevene i mottaksklassen med å forstå norsk bedre.

– Jeg liker meg på Ila, sier hun. Jeg føler meg trygg her.

GLAD I ILA: Nasteo Mahamud (nærmest kamera) fra Somalia hjelper til i mottaksklassen, etter fire år i Norge. Bak sitter Durreh Osman fra Syria og Vy Yen Yu Ngoc fra Vietnam. Foto: MONA LANGSET

Velger mangfold

Rektor Trude Mathiesen forteller til VG om norske foreldre som bosetter seg i deres skolekrets nettopp fordi de vil være en del av det interessante miljøet.

– De vil at barna skal lære at mangfold er det naturlige, sier hun.

Ila skoles motto er: «Ila midt i verden, med glede og læring på ferden.»

«Midt i verden» er også navnet på den årlige kulturuken, der elevene deltar i kunstneriske og kulturelle aktiviteter som kulminerer i en åpen dag.

I juryens begrunnelse for å gi prisen til Ila, heter det blant annet at skolen utmerker seg med gode tiltak for minoritetselever, men også med målrettede tiltak for hver enkelt – tiltak som bygger på systematisk kartlegging av relasjoner og praksis over flere år.

– Skolen har også hatt en stor oppmerksomhet på lærerrollen. Hver lærer har ansvar for å utvikle gode relasjoner til alle elevene. Med mange minoritetsspråklige er den enda viktigere å passe på at alle elevene har voksenkontakt, sier juryleder Inga Bostad til VG.

Byskolen Ila er fra 1770. Selv om den har vært pusset opp og bygget om flere ganger siden det, har den trange og ikke spesielt moderne lokaler. Skolegården er liten.

– Med disse omgivelsene trer det på en måte frem at det er kulturen på skolen som er fin. Eleven er sammen ute i skolegården på tvers av klassetrinn, på tvers av land og språk, sier juryleder Inga Bostad.

Erfaringsbank

Nøyaktig hva Ila har gjort riktig, og hva de ti foregående vinnerne av Dronning Sonjas pris for inkludering og likeverd har gjort riktig tidligere, skal samles i en erfaringsbank. Det kunne dronningen selv forteller i et møte med pressen etter at prisen ble delt ut i dag.

Vi har ønske om å lage et nettverk der andre kan få gode råd når de trenger det. Det er en fin vei å gå, sier dronning Sonja.

