Drepte med sabellignende kniv i Elverum

Den drapssiktede 34-åringen har forklart at han hogget i hjel kameraten med en sabellignende kniv.

Mannen har erkjent de faktiske forholdene og hadde allerede tirsdag samtykket til varetektsfengsling i inntil fire uker med brev- og besøksforbud, samt forbud mot aviser og TV. Sør-Østerdal tingrett mente det også var forsvarlig å utelukke ham fra kontakt med andre innsatte de to første ukene.

I kjennelsen framgår det at 34-åringen har fortalt politiet at han allerede da han ble pågrepet kort tid etter drapet natt til tirsdag, erkjente at han hadde hogget i hjel kameraten sin med en sabellignende kniv. I avhør har han også kalt drapsvåpenet machete, og senere tirsdag erkjente han også straffskyld.

– Siktede er naturligvis veldig sterkt preget av det som har skjedd, sa hans forsvarer, advokat Helge Hartz, til NTB tirsdag kveld.

Døde av skadene

Politiet ble varslet av naboer om bråk fra leiligheten i Grøndalsbakken like før klokken 1.30 natt til tirsdag. Patruljen som kom til stedet, fulgte blodspor fra oppgangen og inn i siktedes leilighet der de fant Marius Haugholt liggende livløs rett innenfor døra. Mannen døde etter kort tid. 34-åringen meldte seg selv for politiet i Elverum rundt en halvtime senere.

ÅSTED: Politiets krimteknikere jobbet på stedet tirsdag. Foto: Ole Berg-rusten , NTB scanpix

– Siktede har så langt forklart seg greit om det som skjedde og har sagt at han er villig til å forklare seg videre i saken, sier leder for etterforskningsseksjonen i Elverum, Roger Næss.

Den foreløpige obduksjonsrapporten fastslår at Haugholt døde av skadene hans 34 år gamle kamerat påførte ham.

Etterforskningen pågår for fullt med bistand fra Kripos. Politiet ønsker fortsatt tips fra publikum som kan ha sett eller møtt den siktede mellom klokka 1.30 og 2 natt til tirsdag.

Drakk alkohol

Foreløpig har verken politiet eller advokaten ønsket å si noe om motivet og bakgrunnen for volden som endte med at 34-åringens kamerat døde.

– Siktede og fornærmede har sittet og drukket alkohol og snakket sammen. Han har forklart seg om dette i avhøret, men ytterligere detaljer om motiv og bakgrunnen for det som skjedde, kan jeg ikke kommentere, sa Helge Hartz tirsdag.

34-åringen har forklart at det kun var han og kameraten som var til stede i leiligheten, med unntak av et kort besøk som ikke har noen relasjon til saken. Ifølge 34-åringen hadde det ikke vært noen uoverensstemmelser mellom dem tidligere.

Politiet opplyser at det skal gjennomføres en rettsmedisinsk undersøkelse av den siktede mannen.