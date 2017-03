En 33 år gammel mann er tiltalt for drapet på Egil Tostrup Bråten (23) i 2002.

Drapet på 23-åringen var lenge en av de store uløste drapsgåtene i Norge.

Gang på gang gjennom 14 år er drapet blitt gjenopptatt av politi og media. I fjor høst fikk politiet gjennombrudd i saken – og pågrep den 33 år gamle mannen som nå er tiltalt for drapet.

Ifølge tiltalebeslutningen fra Oslo statsadvokatembeter ble Egil Tostrup Bråten drept med et knivstikk i brystet under et ransforsøk. Han skal ha blitt påført det dødelige stikket da han kjempet imot.

33-åringen har tidligere tilstått drapet på Egil Tostrup Bråten.

I tillegg til den drapstiltalte 33-åringen, er en annen mann i 30-årene tiltalt for grovt ransforsøk. Ifølge tiltalen skal denne mannen ha slått og stukket Egil Tostrup Bråten i hoderegionen med en skrutrekker, men han er ikke tiltalt for selve drapshandlingen.

Drapssaken skal etter planen starte opp i Oslo tingrett 6. juni.

Funnet på gaten

Egil Tostrup Bråten ble funnet hardt skadet på åpen gate utenfor leiligheten sin i Nordahl Bruns gate i Oslo natt til 18. november 2002. Han døde senere på sykehus.

En drosjesjåfør forklarte senere at han hadde sett to menn følge etter ham.

Den drapstiltalte 33-åringen skal ha forklart at han og den medtiltalte mannen i 30-årene møtte Bråten ved en tilfeldighet den fatale natten. De to skal ha ytret et ønske om å låne mobiltelefonen til Bråten, noe som skal ha utløst en krangel.

33-åringen hadde med seg to kniver, ifølge tiltalen. Han har forklart at han visste at kameraten hadde med seg en skrutrekker. Videre har han forklart at Bråten plutselig falt om i basketaket som oppsto.

Leste om drapet

Dagen etter skal 33-åringen ha lest om drapet i VG. Han og den medtiltalte mannen skal ha diskutert om de skulle melde seg til politiet, men lot være.

Siden skal ikke de to ha snakket noe mer om saken. Kontakten mellom de to skal også ha blitt mer og mer begrenset.

33-åringen har hevdet at han trodde det var skrutrekkeren som var drapsvåpenet.

– Det har vært svært tungt for min klient å bære på historien i alle disse årene. Han har ikke fortalt det til noen andre. Da han via sakens dokumenter fikk vite at det var en kniv som forvoldte fornærmedes død, var han klar på at det må ha vært han som påførte fornærmede det dødelige stikket, har mannens forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, tidligere uttalt til VG.

**I den første versjonen av denne artikkelen sto det at begge de tiltalte var tiltalt for drap. Den ene mannen er kun tiltalt for grovt ransforsøk.