Småbarnsfar (32) siktet i Egil Tostrup Bråten-saken: Livet med drapshemmeligheten

I 14 år har småbarnsfaren båret på en grusom hemmelighet. Han visste hvem som drepte Egil Tostrup Bråten i 2002.

Drapet på Egil Tostrup Bråten (23) fra Våler i Hedmark har vært blant de mest omtalte uløste drapssakene i Norge. Gang på gang gjennom 14 år har drapet blitt gjenopptatt av politi og media. Til tross for oppmerksomheten har de to ukjente guttene, som ble sett på åstedet av en drosjesjåfør, aldri meldt seg.

32-åringen, som bodde med kone og datter i en leilighet på Ammerud i Oslo, visste hva som skjedde, men har båret på hemmeligheten frem til torsdag kveld denne uken.

Ett døgn etter at han pågrepet, la han kortene på bordet. Han kontaktet forsvarer Vidar Lind Iversen og sa han ønsket et nytt avhør. Da fortalte han en helt annen historie enn tidligere. Småbarnsfaren erkjente at han var til stede da Bråten ble knivstukket.

– Det var et tøft og krevende avhør for siktede. Han har gitt uttrykk for sympati med de pårørende og det har vært vanskelig for ham å bære på dette i 14 år, fortalte politiinspektør Grete Lien Metlid torsdag.

Ransdømt

I fjor sommer ble 32-åringen far til en datter. Han er norsk statsborger med utenlandsk bakgrunn og har vokst opp på Romsås i Oslo. I ungdommen ble han dømt for såkalte barneran, hvor han sammen med andre stjal mobiltelefoner, penger og andre verdisaker fra jevnaldrende.

DREPT: Egil Tostrup Bråten ble knivstukket på vei hjem til hybelen i Oslo. Foto: Privat

En måned før Egil Tostrup Bråten ble drept i 2002 utførte den siktede mannen et ran sammen med tre andre hvor det ble truet med kniv. Da var han 18 år.

Da han var 22 år fikk han jobb i butikk og ble etter hvert assisterende butikksjef. Uten at det var kjent for familie og venner, har han i flere år stått på politiets liste over kandidater som kan ha utført drapet på Bråten. På et tidspunkt for tre år siden tok politiet i bruk et av de mest uortodokse og ressurskrevende virkemidlene de har i verktøykassen: Undercover-agenter.

Undercover-operasjonen ble avsluttet etter noe tid da man mistet troen på at den skulle lykkes.

Nekter straffskyld

På samme tid ble 32-åringen avhørt i drapssaken med status som vitne, men han fortalte ikke da at han var i Nordahl Bruns gate da Bråten ble knivstukket. Også flere venner av 32-åringen fra ungdomstiden har vært i avhør med politiet og avgitt DNA.

GJENNOMBRUDD: Politiinspektør Grete Lien Metlid på pressekonferansen i Oslo torsdag. Foto: FRODE HANSEN, VG

Selv om 32-åringen knyttet seg til hendelsen i avhøret torsdag kveld, nekter han straffskyld for drap.

Kort tid etter at avhøret ble avsluttet pågrep politiet en 30 år gammel mann som vokste opp 300 meter fra den første siktede på Romsås i Groruddalen. Også han er siktet for drap eller medvirkning til drap på Bråten.

Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Det var planlagt avhør av den siktede 30-åringen fredag, men det ble ikke noe av.

Ville ikke la seg avhøre

– Han har ikke ønsket å forklare seg i dag. Det er ikke klart for oss hvorfor han ikke ønsker det. Han sier han vil gjøre det på et tidspunkt, men har ikke konkretisert når, sier politiadvokat Andreas Strand ved Oslo politidistrikt.

FORSVARER: Advokat Vegard Aaløkken. FOTO: CORNELIUS POPPE / NTB SCANPIX

Mannens forsvar, advokat Vegard Aaløkken, vil ikke kommentere hva som er årsaken til at mannen ikke vil la seg avhøre.

– Det vet jeg noe om, men jeg kan ikke svare på spørsmål rundt det, sier Aaløkken, som antar at avhør først vil skje i neste uke.

Strand sier at politiet ikke anser det som sannsynlig at flere vil på bli pågrepet i saken.

– Vi vil på ingen måte utelukke det, men vi holder det ikke som sannsynlig, sier Strand.

Han ønsker ikke å kommentere hva som førte til den første pågripelsen eller hvorvidt politiet har hatt mistanke mot 30-åringen tidligere.

Drømte om OL

30-åringen ble regnet som ett av de største talentene innen sin idrettsgren da han var i 12-årsalderen. Fire år senere havnet han imidlertid i et kriminelt miljø. I likhet med den første pågrepne i saken, ble han dømt for barneran og vold i ungdommen.

SIKTET 2: En 30 år gammel mann, pågrepet i Oslo torsdag kveld.

Tre dager etter at Egil Tostrup Bråten ble drept, møtte idrettstalentet i retten hvor han ble dømt for vold han utførte som 15-åring. Han kastet en sennepsflaske mot en annen mann på Narvesen. Tuppen på flasken brakk og ble stående igjen i tinningen til vedkommende.

En representant fra barnevernet vitnet i rettssaken. Han beskrev tiltalte som en «snill og grei gutt». I tillegg til voldsepisoden ble han dømt for å ha båret en softgun og en lommekniv i Vaterlandsparken. Straffen ble satt til 120 dager betinget fengsel.

Han fikk sin siste dom høsten 2003 da han ble dømt for vold og medvirkning til knivstikking. I 13 år har han levd et normalt liv uten å bli tatt for ny kriminalitet. Han tok opp igjen idrettskarrieren, deltok i NM og drømte om å konkurrere i OL for Norge.

– Jeg husker at han var veldig god da han var liten. Han var et kjempetalent, men sluttet tidlig, forteller en tidligere OL-deltager til VG.

De siste syv årene har den drapssiktede 30-åringen arbeidet som hjemmehjelp. For tre år siden begynte han å studere medisin.

– Han er en helt vanlig gutt. Han er overhodet ikke typen til å gjøre noe sånt. Jeg har null tro på at dette er sant. Hvis han hadde gjort noe sånt i ungdommen, så ville han fortalt det til meg, forteller en nær venn av 30-åringen til VG.

De møttes noen år etter at Egil Tostrup Bråten ble drept.

– Gjennombrudd

30-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling lørdag. Han har akseptert varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Vegard Aaløkken til VG.

32-åringen som ble pågrepet onsdag, ble fredag varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett.

– Politiet opplever de siste dagers hendelser som et gjennombrudd i saken, men det gjenstår fortsatt etterforskning, sier Strand.

Familien til Egil Tostrup Bråten håper nå at de endelig kan få svar på hva som skjedde med sønnen.

– Nå øyner familien et berettiget håp om at saken kan bli oppklart, men det har vært mange år med etterforskning, så familien tør ikke konkludere ennå. De føler fortsatt en viss usikkerhet når det gjelder oppklaring av saken, sier bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen.