Moren til Egil Tostrup Bråten om sorgen etter drapet: – Det slo meg helt ut

Egil Tostrup Bråtens mor sier hun aldri har vært så rasende som i tiden etter at sønnen ble drept. – Slik sorg stjeler mye energi og krefter, sier hun.

Nesten femten år etter at Egil Tostrup Bråten (23) ble funnet knivstukket og hardt skadet like utenfor hybelen sin i Nordahl Bruns gate i Oslo, behandles drapssaken i Oslo tingrett.

Onsdag forteller Bråtens mor at sønnen sendte henne en SMS ved elleve-tiden om kvelden, samme kveld som han ble drept.

– Jeg så den først mandag morgen, etter at vi hadde fått beskjed om at Egil var død. Vi var lamslått. Men så kom jeg på at jeg skulle sjekke mobilen. Da så jeg en melding fra Egil der det sto «Vært på kino. Bra film!». Da visste jeg at Egil hadde hatt det bra, sier moren.

Snakket sammen en ukes tid før drapet



Hun beskriver sønnen som en omsorgsfull, empatisk og reflektert mann, med sterk vilje. Det med viljestyrken hans var slitsomt da hun var småbarnsmor, men kom godt med senere i livet hans, sier hun.

Fakta om drapet på Egil Tostrup Bråten * 18. november 2002: Egil Tostrup Bråten (23) blir funnet drept utenfor sin bolig i Oslo sentrum. Politiet tror Bråten ble offer for et rovmord og har svært få spor i saken. * 23. november 2016: En nå 33 år gammel mann av tyrkisk avstamming blir pågrepet og siktet for drapet. * 24. november blir nok en person, en 30 år gammel mann, pågrepet og siktet for medvirkning til drap. * 2. desember 2016: 33-åringen tilstår at det var han som drepte Bråten. * DNA-spor på en knivslire som ble funnet ved åstedet, var avgjørende for gjennombruddet i saken. * 6. juni 2017: Rettssaken mot de to tiltalte starter i Oslo tingrett. 33-åringen er tiltalt for drapet. 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk. Det er satt av fire dager til rettssaken. Kilde: NTB

– Egil var en veldig god gutt, og han hadde et åpent, vinnende smil. Hos Egil satt latteren løst: Han kunne le både på innpust og på utpust, og hadde en velutviklet, humoristisk sans. Han lo høyt og smittende, så vi andre måtte le med, sier hun.

I en periode etter at han hadde flyttet til Oslo, bodde han hos sin bestemor, som han hjalp med ulike ærend. Senere flyttet han til en hybel i Nordahl Bruns gate. Han var godt likt på arbeidsplassen og i supporterklubben til Leeds, der han var medlem.

– Siste gang jeg snakket med Egil var i telefonen, fredagen en ukes tid før han ble drept. Jeg sa: «Jeg er så glad i deg, Egil». Og han svarte «Vet det, mamma. Jeg er glad i deg også.» Jeg er så glad for at jeg fikk sagt det til ham, sier hun.

– Ikke til å bære



Tiden etter drapet beskriver hun som svært vanskelig. Hendelsen skapte et tidsskille i familien, et «før» og «etter» Egils død, forteller hun.

– Det slo meg helt ut. De første månedene var det en tilstand av mental lammelse, et slags sjokk. Det var som om kroppen min ikke tok inn at Egil faktisk var død. Men så kom gråten, og den kom oftere og voldsommere, sier hun.

Hun forteller at hun var sykemeldt i ni måneder. Å jobbe som før, gikk ikke.

– Telefonregningen var betydelig det første året. Jeg ringte kirkens SOS og hjelpetelefoner om natten, for fortvilelsen og smerten var ikke til å bære. Sorgen gikk på troa, livet og helsen løs. Det gikk fire og et halvt år før jeg kunne gå et helt døgn uten å gråte, forteller hun.

Hun beskriver også et voldsomt raseri, som hun ikke visste hvem hun skulle ta ut på. Hun måtte jobbe aktivt for å unngå å bli bitter.

– Slik sorg stjeler mye energi og krefter. Det var masse jeg ikke orket å ta fatt på. Det var bare et absolutt minimum som ble gjort i hus og hjem, sier hun, og legger til:

– Jeg vil si det sånn at sorgens såre, sterke smerte avtar ettersom tiden går. Men savnet kan tilta. Sorg er kjærlighetens svar på tap, og jeg var kjempeglad i Egil, sier hun.

Pågrepet etter DNA-analyser



Det var i november 2002 at Egil Tostrup Bråten (23) ble funnet drept utenfor hybelen sin i Nordahl Bruns gate. Drapet var lenge en av de uløste drapsgåtene i Norge.

I fjor høst ble en 33 år gammel mann pågrepet, på bakgrunn av 14 år gamle DNA-spor fra en knivslire på åstedet. Han er tiltalt for drapet på Bråten, og for grovt ransforsøk. En 30 år gamle mann ble pågrepet kort tid etter, og er tiltalt for grovt ransforsøk.

I Oslo tingrett tirsdag svarte 33-åringen «nei» på spørsmål om straffskyld. 30-åringen erkjente straffskyld for grovt ransforsøk.

