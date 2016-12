Mann (32) tilstår drapet på Tostrup Bråten

Den drapssiktede småbarnsfaren (32) tilstår at det var han som påførte Egil Tostrup Bråten det dødelige knivstikket i 2002.

Erkjennelsen kom under et nytt avhør denne uka. Dermed tyder mye på den 14 år gamle drapsgåten er i ferd med å få sin oppklaring.



– Det har vært svært tungt for min klient å bære på historien i alle disse årene. Han har ikke fortalt det til noen andre. Da han via sakens dokumenter fikk vite at det var en kniv som forvoldte fornærmedes død, var han klar på at det må ha vært han som påførte fornærmede det dødelige stikket, sier mannens forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen til VG.

32-åringen er den første av de to siktede som ble pågrepet i forrige uke. Han ga først en forklaring som knyttet ham til åstedet. Nå har han utdypet sin versjon – og utvidet sin rolle.

Det er ikke kjent hvordan den andre som pågrepet, 30-åringen, stiller seg til siktelsen mot ham.

Skulle låne telefon



Egil Tostrup Bråten (23) ble funnet hardt skadet på åpen gate utenfor leiligheten sin i Nordahl Bruns gate i 2002. Han døde senere på sykehus.

En drosjesjåfør forklarte senere at han hadde sett to menn følge etter ham.

Ifølge VGs opplysninger skal småbarnsfaren og den medsiktede 30-åringen ha møtt Bråten ved en tilfeldighet den fatale natten.

30-åringen skal ha ytret et ønske om å låne telefonen til Bråten, noe som skal ha utløst en krangel.

Småbarnsfaren (32) skal ha hatt to kniver på seg. Han skal ha gått bort til Bråten og den nå medsiktede 30-åringen. Ifølge hans forklaring visste han at kameraten hadde en skrutrekker.

Denne skal vennen ha tatt frem ta det brøt ut en form for slåsskamp.

Ifølge 32-åringen, som var 18 år da drapet skjedde, falt Bråten plutselig om på asfalten. De to unge mennene skal da ha løpt fra stedet i hvert sin retning.

Tok kontakt da han leste om drapet



Dagen etter skal 32-åringen ha lest om drapet i VG, noe som skal ha fått ham til å oppsøke den nå medsiktede 30-åringen.

Ifølge 32-åringen diskuterte de om de skulle melde seg for politiet, men lot det være. Siden skal de to ikke ha snakket om saken. Kontakten mellom dem skal også ha været svært begrenset.

Småbarnsfaren hevder han hele tiden har trodd at det må ha vært skrutrekkeren som var drapsvåpenet.

– Min klient utelukker at medsiktede har begått drapet. Han vil nå ta ansvar for det han har gjort og har erkjent straffskyld for uaktsomt drap, sier Lind Iversen.

Forsvarsadvokaten opplyser at han oppfatter småbarnsfarens forklaring som svært troverdig.

– Han har et sterkt ønske om at de pårørende skal få vite hva som har skjedd og ønsker derfor å ta det ansvaret han nå gjør, fastslår Lind Iversen.