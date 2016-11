Faren til drepte Egil Tostrup Bråten: – Må ha tæret på å bære på en slik hemmelighet

Steinar Bråten (81) hadde forsonet seg med at drapsmennene til sønnen aldri ville bli tatt. Men det var før to menn ble pågrepet og siktet for det 14 år gamle Oslo-drapet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Som foreldre vet vi jo at saken med jevne mellomrom har blitt tatt opp, og den har vært prioritert opp i gjennom årene. Likevel har vi vel aldri vært nærmere en løsning enn det vi er nå, sier Steinar Bråten (81) til VG.

For 14 år siden ble hans 23 år gamle sønn, Egil Tostrup Bråten, funnet knivstukket og døende på gaten utenfor hybelen sin i Nordahl Bruns gate i Oslo.

DREPT I 2002: Egil Tostrup Bråten. Foto: Privat

Han hadde vært på kino med venner, men kom aldri hjem natt til mandag 18. november 2002. En tilfeldig forbipasserende politipatrulje finner en dødelig skadet Egil på fortauet. Han blir hentet med ambulanse men blir erklært død på sykehus en halvtime senere.

Politiets hovedteori har siden den gang vært at den eller de som drepte Bråten ønsket å rane ham, og at den høyreiste unge mannen fra Våler i Hedmark var et tilfeldig offer som ikke kjente gjerningsmennene.

Saken har blitt gått gjennom flere ganger, uten resultater. Frem til forrige uke, da politiet pågrep en 32-åring og en 30-åring. De er begge siktet for drap eller medvirkning til drap.

Venn av Egil etter pågripelsene: – Føler en enorm lettelse

Husker morgenen etter drapet



Hjemme på Hedmark har Steinar fulgt nyhetene tett de siste dagene. På onsdag i forrige uke fikk han en telefon fra politiet i Oslo: De hadde fått et gjennombrudd i saken til Egil. Han og kona satte kursen mot hovedstaden.

Med unntak av en annen anledning, har 81-åringen kun vært på politihuset i Oslo en gang. Det var dagen etter at sønnen var drept.

– Da de ringte meg og sa at de hadde et nytt spor å følge, og at de ville treffe oss, husker jeg at jeg tenkte: Oj! Nå får vi kanskje en løsning, sier Steinar.

Les også: Drapssiktet 30-åring satset mot OL

Han husker fremdeles novembermorgenen i 2002 svært godt.

– Det var tidlig på morgenen at det ringte på døren. Kona åpnet og der stod sognepresten og en sykepleier. Da jeg kom ned i første etasje og sa dem gikk det et sting i meg, og jeg sa helt automatisk: Er Egil drept?

Det var starten på 14 år med usikkerhet for Egils foreldre.

– Det har aldri vært noen siktelser i saken. Det har man nå, noe som betyr at man kanskje kan ha riktig personer. Det hadde vært en lettelse om det viser seg å være gjerningsmennene, sier Steinar.

FRAKTET TIL SYKEHUS: Egil Tostrup Bråten ble umiddelbart fraktet til sykehus etter at politiet fant ham i gaten. Han ble erklært død en halvtime senere. Foto: Benjamin Bakken , VG

Hadde forsonet seg



Men Steinar er likevel forsiktig med å håpe på at saken nå går mot en avslutning.

– Jeg synes det er fantastisk godt gjort av Oslo-politiet aldri å gi opp saken og få til to siktelser. Men så kommer det an på om man har fellende bevis. Det er det som er spennende nå, sier han og legger til:

– De har vel noen spor nå som de ikke har hatt tidligere, men samtidig er jeg forberedt på at dette heller ikke fører til en fellende dom. Jeg hadde jo egentlig forsonet meg med at drapet på Egil aldri ville bli oppklart, og jeg tror at jeg må forsøke å holde fast ved den tanken, slik at jeg ikke blir altfor skuffet om det ikke skulle gå.

Les også: Politiet brukte undercover-agenter

Den siktede 32-åringen, som bodde med sin kone og datter i en leilighet på Ammerud, har erkjent å ha vært til stede da Bråten ble knivstukket. Det er ikke kjent hvordan 30-åringen stiller seg til siktelsen.

– Hva tenker du om at siktede har båret på hemmeligheten om drapet i 14 år?

– Jeg tenker at hvis de ikke har vært sterkt påvirket av alkohol eller narkotika, så må det vel ha tæret på å bære på en slik hemmelighet. Det er vel en viss form for straff det også. Men når man ser på historikken deres med ran og truende oppførsel, så kan man jo tenke seg at de har vært litt harde.

Skriver dikt om sorgen



– Det er både håp men også noe opprivende i at saken nå kommer opp igjen. Selv om man har vært i gjennom dette mange ganger, ved for eksempel minnesmarkeringer, så er det litt annerledes nå. Nå kan det jo faktisk gå mot en fellende dom, sier Steinar og tar en kort pause.

– Og jeg håper jo virkelig at saken blir løst.

Steinar sier til VG at han ikke har valgt å dvele for mye med hva som skjedde med Egil, eller hvorfor saken har vært vanskelig å oppklare.

Steinar har beskrevet sønnen sin som en ung solid mann, som var ryddig, til å stole på, som var opptatt av rettferdighet og som gjerne sto opp for dem som ble det. En som hadde lett for å smile og le, og som kunne ha slående kommentarer.

– Jeg tror Egil tedde seg bra både når han var i militæret og i jobben sin. Fra begge steder kom sjefene hans og holdt minneord i begravelsen. De ga han gode skussmål, forteller faren.

Uløste drap: Egil Tostrup Bråten

Til VG sier han at han ofte tenker på sønnen sin og savner ham.

– I begynnelsen da han flyttet var han ofte hjemme på helgeturer. Men etter hvert som han fikk flere venner i Oslo ble det ikke like ofte. Det kan man vel heller ikke forvente av en som er i 20-årene. Men han var veldig omtenksom, og uansett om han hadde det travelt da han skulle dra tok han seg alltid tid til å si hadet ordentlig. Det satte jeg veldig pris på, sier Steinar.

Steinar har skrevet dikt i mange år, og i tiden etter drapet ble det også en terapi å skrive dikt om sorgen etter sønnen.

– Jeg savner selvsagt Egil, og noen dager tenker jeg mer på han enn andre. Men da er det godt å huske på de gode minnene, og lese noen av diktene.

«Der du er»

Dette diktet skrev Steinar året etter at Egil ble drept. 81-åringen leste under intervjuet opp diktet «Der du er», og VG har fått lov å gjengi det i sin helhet i denne artikkelen.