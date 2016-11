Brukte undercover-agenter mot drapssiktet

Politiet har forsøkt å lokke den siktede 32-åringen til å tilstå drapet til politimenn som utga seg for å være kriminelle.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

At de ikke har klart å oppklare drapet på Egil Tostrup Bråten (23) har plaget etterforskerne på voldsavsnittet i Oslo-politiet. Saken har blitt gjenopptatt en rekke ganger.

Onsdag pågrep politiet er 32 år gammel mann fra Oslo og siktet ham for drapet som ble begått for 14 år siden. Ifølge VGs opplysninger har vedkommende vært i politiets søkelys i flere år.

I perioder har han blitt etterforsket i hemmelighet, blant annet ved hjelp av spaning og kommunikasjonskontroll.

På et tidspunkt for tre år siden tok Oslo-politiet også et annet virkemiddel i bruk: utenlandske undercoveragenter som utga seg for å være gangstere.

Hemmelig operasjon

Politiet pågrep og siktet 32-åringen for et annet forhold i en aksjon som var nøye planlagt. Han ble plassert i sentralarresten på politihuset i Oslo. Mens han sto der og ventet kom det ukjente menn iført håndjern opp ved siden av ham, får VG opplyst.

Uvitende om at disse mennene i virkeligheten var undercoveragenter fra politiet, begynte de alle å snakke sammen.

Da 32-åringen senere ble løslatt, opprettholdt han kontakten med «gangsterne» som hele veien forsøkte å lokke ut informasjon om drapet på Bråten og hans mulige rolle. I tillegg snakket de sammen om kjøp og salg av narkotika og depoter i skogen på østkanten av Oslo.

Den uortodokse metodebruken med undercoveragentene ble imidlertid avsluttet på et tidspunkt da de ikke lyktes i jobben.

VG har konfrontert politiet med undercover-operasjonen, men politioverbetjent Stein Olav Bredli vil ikke si annet enn at siktede var inne til avhør i saken som vitne for tre år siden.

– Når det gjelder grunnlaget for siktelsen og omstendigheten rundt det, så er ikke det noe vi kan kommentere på nåværende tidspunkt i etterforskningen, sier Bredli.

I fjor ble det kjent at politiet hadde benyttet tre danske politimenn som utga seg for å være gangstere for å infiltrere Metkel Betews kriminelle nettverk.

TAUS: Politioverbetjent Stein Olav Bredli ønsker ikke å kommentere opplysningene om den hemmelige operasjonen. Foto: Klaudia Lech , VG

Nekter straffskyld

32-åringen blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag. Ifølge forsvarer Vidar Lind Iversen nekter han straffskyld for drapet.

Politiet har i alle år ment at Egil Tostrup Bråten ble et tilfeldig offer som ikke kjente de som drepte ham. En av politiets teorier har vært at han ble utsatt for et ran.

Mannen som ble pågrepet i går var i 2002 en del av en ungdomsgjeng som begikk flere grove ran i hovedstaden. Politiet har siktet ham for drap, eller medvirkning for drap, noe som betyr at politiet mener det kan være flere som deltok i handlingen.

Politiet har i alle år ment at Egil Tostrup Bråten ble et tilfeldig offer som ikke kjente de som drepte ham. En av politiets teorier har vært at han ble utsatt for et ran.

Mannen som ble pågrepet i går var i 2002 en del av en ungdomsgjeng som begikk flere grove ran i hovedstaden. Politiet har siktet ham for drap, eller medvirkning for drap, noe som betyr at politiet mener det kan være flere som deltok i handlingen.