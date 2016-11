Bråten-drapet: Ny mann pågrepet

Ytterligere en mann ble i kveld siktet for drapet på Egil Tostrup Bråten. Samtidig har mannen som ble siktet i går, knyttet seg til hendelsen.

– Det har vært en ny utvikling i saken, og vi har nå pågrepet en person til. Vi kan ikke si noe mer. Dette er helt ny informasjon, sier seksjonsleder for vold- og seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid.

Mannen, en 30 år gammel norsk statsborger, er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han var 16 år da Egil Tostrup Bråten ble drept på åpen gate i Oslo i 2002.

– Mannen ble pågrepet i Oslo i kveld, sier Metlid.

Hun kunngjorde den nye pågripelsen på en spontan pressekonferanse torsdag kveld.

Kun en halvtime tidligere ga Metlid opplysningen om at den 32 år gamle mannen som ble siktet i går, nå knytter seg til hendelsen.

De to siktede er oppvokst 300 meter unna hverandre.

Begge domfelt for ran



30-åringen er tidligere domfelt for flere straffbare forhold som skjedde i Oslo samme år som drapet, blant annet to ran.

Ranene blir omtalt som såkalte barneran i dommen. Han var bare 15 år da han sammen med flere andre stjal mobiltelefoner fra jevnaldrende ved bruk av trusler.

Han er også dømt for å ha utøvd vold og for å bære softgun og en lommekniv.

Politiet tar sikte på å starte avhørene av ham i morgen.

32-åringen er også tidligere dømt for et ran samme året som Bråten ble drept. Ranet ble begått sammen med tre andre i Oslo en måned før drapet. Til tross for at han var 18 år da han begikk ranet, hadde han allerede blitt dømt tre ganger tidligere.

Politiets hovedteori har hele tiden vært at den eller de som drepte 23-åringen ønsket å rane ham.

Metlid opplyser at det ikke er noen kjent relasjon mellom den avdøde og de to siktede.

Samtykket til fengsling

Det var onsdag ettermiddag det ble kjent at politiet hadde gjort en pågripelse i forbindelse med det 14 år gamle drapet.

Etter å ha vært i avhør hos politiet samme kveld, har 32-åringen formidlet via sin forsvarer at han ønsket å komme i nye avhør.

– Etter lange og omfattende avhør har den siktede knyttet seg til både hendelsen og saken, sa Metlid på den første pressekonferansen torsdag.

32-åringen har samtykket til fengsling, men Metlid vil foreløpig ikke offentliggjøre flere detaljer rundt mannens forklaring. I avhør har siktede uttrykt sterk medfølelse med Bråtens familie.

– Det har vært vanskelig for ham å bære på dette i 14 år.

Selv om 32-åringen knytter seg til saken, erkjenner han ikke straffeskyld, opplyser hans forsvarer Vidar Lind Iversen til VG.

Utenlandske undercoveragenter

Ifølge VGs opplysninger 32-åringen vært i politiets søkelys over flere år. Han har i perioder blitt etterforsket i hemmelighet ved hjelp av spaning og kommunikasjonskontroll.

På et tidspunkt for tre år siden tok Oslo-politiet også et annet virkemiddel i bruk: utenlandske undercoveragenter som utga seg for å være gangstere overfor mannen. Den uortodokse metodebruken ble imidlertid avsluttet fordi de ikke lyktes med å få ham til å tilstå drapet.

Opplysningene om undercover-aksjonen ønsker imidlertid ikke Metlid å kommentere.

– Vi går ikke inn på hva som har skjedd og ikke i etterforskningen. Dette må komme tilbake med mer senere, sier hun til VG.

23 år gamle Bråten ble funnet knivstukket utenfor hybelen sin i Nordahl Bruns gate midt i Oslo sentrum etter å ha vært på kino med venner.

Han døde på sykehus av skadene. Like før drapet observerte en drosjesjåfør to menn som fulgte etter ham.

Ifølge politiet så sjåføren de tre snakke sammen utenfor Bråtens leilighet, og ti minutter senere fant de ham skadet.

FRAKTET TIL SYKEHUS: Egil Tostrup Bråten ble umiddelbart fraktet til sykehus etter at politiet fant ham i gaten. Han ble erklært død en halvtime senere. FOTO: Benjamin Bakken, VG

