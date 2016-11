Bråten-drapet: Drapssiktet (30) satset mot OL

Noen år etter politiet mener han drepte en tilfeldig person på gaten i Oslo, ble siktede beskrevet som ett av de største talentene innen idretten han drev.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Mannen, som i dag er 30 år, ble pågrepet av politiet i Oslo torsdag kveld. Han er siktet for det uoppklarte drapet på Egil Tostrup Bråten i 2002, sammen med 32-åringen som ble pågrepet onsdag. De to var henholdsvis 16 år og 18 år da drapet skjedde.

30-åringen fra Oslo sitter fredag formiddag i avhør hos politiet, får VG opplyst.

Den 30 år gamle mannen begikk flere barneran i 2002. Han var bare 15 år da han sammen med flere andre stjal mobiltelefoner fra jevnaldrende ved bruk av trusler og vold.

Bråten ble drept 18. november samme år. Bare tre dager senere fikk siktede en voldsdom for å ha kastet en sennepsflaske mot en annen mann på Narvesen. Tuppen på flasken brakk og ble stående igjen i tinningen til vedkommende.

OL-drømmen røyk

En representant fra barnevernet vitnet da han fikk sin første dom i 2002. Han beskrev tiltalte som en «snill og grei gutt». I tillegg til voldsepisoden ble han dømt for å ha båret en softgun og en lommekniv i Vaterlandsparken. Straffen ble satt til 120 dager betinget fengsel.

Han fikk sin siste dom høsten 2003 da han ble dømt for vold og medvirkning til knivstikking.

De neste årene fikk siktede orden på livet sitt. Han fant tilbake til idretten hvor han som 12-åring hadde blitt landsmester. Han satset mot OL og ble regnet som ett av de største talentene innen den aktuelle sportsgrenen. Han oppnådde imidlertid aldri drømmen om OL-deltagelse.

sp2bbbf1.jpg - DREPT: Egil Tostrup Bråten (23) ble knivstukket utenfor hybelen hvor han bodde i Oslo. Foto: Privat

Pågripelsen av 30-åringen skjedde etter at 32-åringen, som ble pågrepet onsdag, fortalte politiet at han var på stedet da Egil Tostrup Bråten ble drept for 14 år siden.

Les også: Politiet brukte undercover-agenter

Ifølge forsvarer Vidar Lind Iversen erkjenner ikke 32-åringen straffskyld for drapet. Politiet ville torsdag kveld ikke svare på om den første pågrepne har opplyst at det var 30-åringen som knivstakk Bråten.

– Jeg vil ikke gå inn på hva som er grunnlaget, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til VG torsdag kveld.

Samtykker til fengsling

De to siktede vokste opp sammen på Romsås i Oslo og bodde bare 300 meter fra hverandre. Begge var en del av kameratgjenger som begikk ran i Oslo på den tiden, men de er ikke dømt i samme sak tidligere.

32-åringen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i ettermiddag. Han har samtykket til fengsling og møtet vil bli avholdt som kontorforretning. Den siste pågrepne blir fremstilt for fengsling lørdag.

Politiets hovedteori har hele tiden vært at den eller de som drepte Egil Tostrup Bråten ønsket å rane ham. Metlid opplyser at det ikke er noen kjent relasjon mellom den avdøde og de to siktede.

Hedmarksgutten Egil Tostrup Bråten var på vei hjem fra kino med venner da han ble drept i 2002. Like før han svingte inn i Nordahl Bruns gate, observerte en drosjesjåfør to menn som fulgte etter ham.

Uløste drap: Egil Tostrup Bråten

Ifølge politiet så sjåføren at de tre mennene snakket sammen utenfor Nordahl Bruns gate 18. Ti minutter senere oppdaget en politipatrulje ved en tilfeldighet en mann som lå på gaten. Det var Egil Tostrup Bråten, som da var knivstukket. De to som ble sett sammen med Bråten meldte seg aldri for politiet til tross for gjentatte etterlysninger.