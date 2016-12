Ungdomsskole i Kristiansand flagger på halv stang for drept elev (14)

KRISTIANSAND (VG) Fiskå ungdomsskole i Kristiansand heiste tirsdag formiddag flagget på halv stang etter at en av deres elever ble offer for dobbeltdrapet mandag.

– Både elever og ansatte ved skolen har behov for ro og å snakke sammen nå på morgenen, sier Svein Tybakken ved kommunikasjonsavdelingen i Kristiansand kommune til VG.

Ved 9-tiden tirsdag var to personer ute for å heise flagget på halv stang ved Fiskå ungdomsskole. Det var rolig på stedet, elever gikk til og fra bygget, men flere var tydelig preget av det beskjeden de hadde fått i morgentimene. Utenfor skolen sto elever og holdt rundt hverandre.

Oppvekstsjef Arild Rekve bekrefter til VG at gutten som ble drept, var elev ved en ungdomsskole i Kristiansand.

– Det er med sorg vi meddeler at det var en elev i 9B ved vår skole som døde som følge av den tragiske hendelsen ved Wilds Minne skole 5. desember 2016. Våre tanker går naturlig til den nærmeste familien, som har mistet en sønn og bror, skriver Fiskå ungdomsskole på sine nettsider.

Varslet i natt



Ordfører Harald Furre sier til VG at kommunen ble varslet om den unge guttens identitet ved 01-tiden i natt.

– Vi har kriseteam i beredskap, men jeg vet ikke hvordan guttens familiesituasjon er, sier ordføreren.

Politiet fikk ved 16-tiden mandag melding om at en gutt og en kvinne var knivstukket inne på området til Wilds Minne skole i Kristiansand. To timer senere ble begge erklært døde på sykehus.

Kvinnen som ble drept, var en 48 år gammel barnehageansatt.



Så langt er ingen pågrepet for drapene, til tross for store politioppbud og arbeid gjennom natten i Kristiansand.

– Utrolig trist



Sogneprest Nils Terje Andersen i Vågsbygd kirke, som er den lokale kirken for Fiskå skole forteller at han er informert om at det er en elev ved skolen som ble drept mandag.

– Jeg fikk akkurat vite at det er en elev fra skolen, og det er utrolig trist og tragisk. Vi hadde akkurat en samling her hvor vi tente lys for de pårørende og skolen, sier Andersen til VG ved 0930-tiden.

Han opplyser om at det blir åpen kirke i Vågsbygd kirke etter skoletid i dag, og noen timer fremover.

Kirken er foreløpig ikke er formelt koblet inn i saken, og han understreker at det eventuelt bare skjer om skolen skulle ta initiativ til det.

– Dette er en skole som vet hva de skal gjøre i vanskelige situasjoner, med et drevent personale. Jeg er sikker på at de ivaretar elevene og de andre på en god måte. Vi vet at slike hendelser gjør stort inntrykk på medelever, sier sognepresten.

Fiskå skole har planlagt julegudstjeneste i Vågsbygd kirke 19. desember.