To menn siktet for drap etter dødsvold i Oslo

To menn i 30- og 40-årene er siktet for drap etter at en mann ble funnet med livstruende skader på Bjerke i Oslo. Mannen døde senere av skadene.

– Det er frembragt informasjon som gir politiet et bilde av hva som har skjedd, men det vil være altfor tidlig å konkludere ennå, sier politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt til VG.

De to mennene som nå er siktet for drap, vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag ettermiddag, opplyser hun. Mennene begjæres fengslet i fire uker med restriksjoner.

– Det jeg vil si så langt, er at min klient ikke erkjenner straffskyld, sier advokat Unni Fries til VG. Hun er forsvarer for mannen i 30-årene.

Det er ikke kjent hvordan den andre drapssiktede mannen stiller seg til den nye siktelsen, men han har tidligere nektet straffskyld for drapsforsøk.

I går sa Fries til VG at hennes klient hadde gitt en grundig forklaring til politiet.

Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker politiet ikke å si noe om hva som har kommet frem i avhørene.