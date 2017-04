Tilsynssak mot psykiatrisk klinikk etter drapet i Steinkjer

Helsetilsynet oppretter nå tilsynssak mot psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag, fordi den drapssiktede 24-åringen sto i en behandlingskontakt med klinikken da han drepte sin far i mulig psykose.

Av STIAN MANKA (Trønderavisa)

Fredag sendte Helse Nord-Trøndelag på eget initiativ et varsel til fylkeslegen i Nord-Trøndelag og til Statens Helsetilsyn - om en alvorlig hendelse, etter «Lov om spesialisthelsetjenesten»

Bakgrunnen for varselet er at den siktede 24-åringen sto i det som betegnes som en behandlingskontakt med psykiatrisk klinikk da han drepte sin far på åpen gate i Steinkjer torsdag.

Steinkjer-drapet: Pågrepet i naboens hage, innrømmer å ha forvoldt farens død

– Var trolig i psykose

24-åringen var naken da han ble pågrepet, og rettspsykiater Michael Setsaas har etter samtaler med 24-åringen kommet fram til at han trolig var i psykose da han drepte.

– Jeg kan bekrefte at Helse Nord-Trøndelag har sendt oss et varsel om saken. Den drapssiktede hadde en behandlingskontakt med psykiatrisk klinikk. Det vil derfor nå bli opprettet en tilsynssak, bekrefter fylkeslege Marit Dypdal Kverkild.

Hun legger til at det i løpet av de første dagene blir avklart om det er fylkeslegen eller Statens helsetilsyn som får ansvaret for tilsynssaken.

Mann i 60-årene død i Steinkjer: Sønn siktet for drap

Psykiatrisk historikk

Tilsynssaken vil forsøke å avklare om den drapssiktede 24-åringen fikk forsvarlig helsehjelp, blant annet fra psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag - eller om helsehjelpen har sviktet.

Den vil også avklare om noe kunne vært gjort annerledes i behandlingsforløpet - og i ytterste konsekvens: Om drapet kunne ha vært forhindret.

Saken fortsetter under videoen

Rettspsykiater Michael Setsaas mener 24-åringen fremsto som psykotisk i samtalene med ham torsdag kveld, etter at han ble pågrepet for drapet.

Forsvarer Rolf Christensen har også gitt uttrykk for at 24-åringen har store problemer med å opptre samlet, og at det har vært vanskelig å føre en normal samtale med ham.

Etter fengslingsmøtet fredag opplyste politiadvokat Kåre Svepstad at den siktede 24-åringen har en kjent psykiatrisk historikk - uten at han ville utdype det noe mer.

Svepstad bekreftet søndag at politiet har bedt om dokumentasjon på 24-åringens kontakt med helsevesenet - deriblant mannens legejournal.

Judisiell observasjon

– Vi har også mottatt noe dokumentasjon fra helsevesenet, både fredag og lørdag, men vi har foreløpig ikke rukket å gå igjennom dette. Dette vil vi starte med på mandag, sier politiadvokat Kåre Svepstad til Trønder-Avisa.

Den sterke mistanken om at 24-åringen var psykotisk da han drepte sin far fører til at 24-åringen nå vil måtte gjennomgå en judisiell observasjon for å avklare om han er strafferettslig tilregnelig.

Vil bidra med opplysninger

Klinikksjef Kathinka Meirik ved psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag bekrefter overfor Trønder-Avisa at Helse Nord-Trøndelag fredag sendte ut et varsel om alvorlig hendelse til fylkeslegen og Statens helsetilsyn, i forbindelse med drapssaken i Steinkjer.

-– Jeg kan ikke si så mye om dette, på grunn av taushetsplikten. Men det jeg kan si er at det rutinemessig er sendt et varsel om alvorlig hendelse til helsetilsynet både lokalt og sentralt, sier Meirik.

Hun sier at Helse Nord-Trøndelag umiddelbart valgte å varsle, da det ble klart at drapssiktede var en mann som sto i en behandlingskontakt med sykehuset.

-– Vi vil nå gi alle de opplysninger om saken som helsetilsynet etterspør, sier Meirik.

Varslet som ble sendt ut er et såkalt §3.3-varsel: «Varsel om alvorlig hendelse».

– I lovverket er det definert hva som regnes som alvorlige hendelser. Dette er en tragedie for alle involverte, og det viktigste er nå å ivareta de som er direkte berørt. Samtidig er det en trygghet i at Helsetilsynet allerede nå gjennomgår saken, sier Kathinka Meirik.