Svensk politi kritiseres etter likfunn

Huset til den savnende Therese Palmqvist (31) ble sperret av for en uke siden. I går ble et lik funnet ved eller i huset. Politietterforskningen skaper debatt i Sverige.

Therese Palmqvist fra Långshyttan i Sverige ble meldt savnet 13. mars. En uke etter sperret svensk politi av huset hennes. Enda en uke gikk før et lik ble funnet i eller ved huset. Det er foreløpig ikke bekreftet at det er Palmqvist, men påtalemyndigheten antar at det er henne.

En mann tett på Palmqvist ble siktet og etterlyst for kidnapping. Politiet etterforsker nå dødsfallet som et drap.

Informasjonsansvarlig i politiet i Dalarna, Stefan Dangardt, bekrefter overfor Aftonbladet at den mistenkte ikke er pågrepet.

– Han er fortsatt siktet, mistenkt for drap. Det begynte som en savnetsak, men så ble det endret til kidnapping. Nå er det en drapssak, sier han.

– Ubegripelig at det tok en uke



Politiet har foreløpig ikke gått ut med informasjon om hvor liket ble funnet, men Aftonbladet har fått opplyst at det var i kjelleren i huset hennes. Politiet hevder at fordi liket var skjult, klarte de ikke å finne det før de benyttet seg av søkehunder.

– Det er ubegripelig at man ikke kunne finne liket på en hel uke, sier en kilde til Aftonbladet.

Ifølge kilder avisen har pratet med skal liket ha vært rullet inn i en matte.

Kritikk mot etterforskningen



Kriminolog og politiekspert Leif GW Persson er svært kritisk til etterforskningen.

– Dette trenger man ikke være kriminolog for å uttale seg om, det er naturligvis et helvete at det tok så lang tid. Bortsett fra tabben med liket, burde de dessuten reagert mye raskere etter forsvinningen, sier han til Aftonbladet.

Persson mener politiet har gitt gjerningsmannen fordeler han ikke burde fått.

– Hvis man lykkes med å pågripe den mistenkte gjerningsmannen, vil man naturligvis teste alibiet hans. Man vil vite når, hvor og hvordan det har skjedd. Det har blitt hemmet betraktelig nå, sier han.