«Sommerstuga-drapet»: Kvinne (41) er siktet for nok et drapsforsøk

Kvinnen er allerede siktet for å ha drept egen far og ha knivstukket egen mor.

Kvinnen er nå siktet for å ha injisert ektemannen sin med gift under en ferietur i Egypt i 2015, skriver den svenske avisen VLT.

Han ble senere samme år funnet død i en innsjø i Sverige. Etterforskningsleder Johan Fahlander vil ikke kommentere saken utover at kvinnen er siktet for ytterligere et straffbart forhold.

En av mannens slektninger har tidligere fortalt Aftonbladet at mannen trodde kvinnen injiserte ham med gift.

– Han var alltid veldig redd og han visste ikke hvordan hun hadde gjort det, men han oppdaget et nålestikk i armen. Jeg møtte han da han kom hjem og armen var hovnet opp og nålestikkene var tydelige, uttalte slektningen.

Den 41 år gamle kvinnen og en 18 år gammel mann er fra før siktet for å ha drept kvinnens far og for å ha forsøkt å drepe kvinnens mor i et sommerhus ved innsjøen Hjälmaren i august i år.

Den 8. august i år ble kvinnens ektefelle funnet død i innsjøen Hjälmaren utenfor Arboga i Västmanland i Sør-Sverige. Politiet mistenker at han kan ha blitt drept. Få dager tidligere ble kvinnens far funnet død og moren skadd i familiens sommerhus i Arboga.

Kvinnen og mannen ble pågrepet i Trondheim 30. august i år og ble varetektsfengslet i Västmanlands tingrett. fredag 2. september.

(VG / NTB)