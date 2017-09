Politivitne om drapstiltalt: Sa han kunne drepe flere på Maxbo

«Er det mange som skyter folk om dagen? Er det mange som skjærer av hodet på folk?» skal den tiltalte 23-åringen ha sagt til en politimann på drapsdagen.

Det store spørsmålet i saken mot 23-åringen som er tiltalt for drapet på Frode Sanni (42) på Maxbo på Notodden 3. desember i fjor, er om han skal idømmes forvaringsstraff.

Avgjørende for spørsmålet er om domstolen finner at en normal fengselsstraff er tilstrekkelig eller ei for å verne samfunnet fra 23-åringen som selv sier han aldri kunne begått en slik handling uten å være kraftig påvirket av steroider og det sterke legemiddelet rivotril.

Aktor Anne Margrete Katteland vurderer å legge ned påstand om 18 års forvaring. Sakkyndige har erklært mannen for tilregnelig.

BRUTALT: De som var til stede forteller om et brutalt drap og et grotesk åsted. Foto: Alf Øystein Støtvig / , VG

Hemmelig beløp

I helgen omtalte VG at Maxbo, hvor 23-åringen jobbet, har inngått en avtale med Sannis etterlatte sønn og mor om at beløp skal utbetales dem. Beløpets størrelse er ukjent.

Maxbo, ved eierselskapet Løvenskiold handel, ville ikke gi svar på om de erkjente skyld eller ansvar, og sier det spørsmålet hører hjemme i rettssaken mot mannen. Hvorfor beløpet er utbetalt er også ukjent.

Kunne drepe flere

En politivitne forteller i retten i dag at da han avhentet 23-åringen etter å ha vært i første avhør, skal 23-åringen ha spurt: «Er det mange som skyter folk om dagen? Er det mange som skjærer av hodet på folk?»

Politimannen beskriver følgende monolog:

«Jeg kunne gått inn på Maxbo og fortsatt å ta folk der, men det gadd jeg ikke.»

Politimannen, som ikke visste at tiltalte gikk på sterke stoffer, sier at 23-åringen også sa at han kunne ha drept brannmenn som var først på stedet. Han beskriver tiltalte som kald og kalkulerende.

3. DESEMBER: Tømreren, som var proffkunde ved Maxbo på Notodden, ble drept før jul i fjor. Foto: Alf Øystein Støtvig , VG

Samtale med sjefen

Ifølge VGs opplysninger skal 23-åringen ha fortalt andre på Maxbo at han tok anabole steroider for å bli «gæren».

23-åringen forklarer at han trivdes på Maxbo og at han kom godt overens med ansatte og folk, men det før han begynte på anabole steroider.

Bistandsadvokaten til de etterlatte, Christian Lundin, sa under sin spørsmålsrekke at tiltaltes bruk av anabole steroider førte til at han kunne eksplodere av små bagateller.

– Gjorde Maxbo noe annet enn å ta deg inn til en samtale? spurte bistandsadvokaten.

– Nei, de gjorde ikke det. De sa jeg skulle slutte med det. De merket at jeg roet meg ned da jeg tok mindre doser, svarte tiltalte.

Aktor ville vite hvordan de anabole steroidene påvirket tiltalte.

BISTANDSADVOKAT: Christian Lundin er bistandsadvokat for de etterlatte. Foto: Robert S. Eik / , VG

– Til vanlig er jeg ikke spesielt sinna. Jeg svelger det meste. Men nå svartnet det for meg for små kommentarer. Kjenner du våkner om morgenen og er dritforbanna uten en grunn, sier 23-åringen.

– Kolleger merket endring

23-åringens tidligere sjef på Maxbo, som i dag er sykemeldt på grunn av ettervirkninger av saken, ble vitne til det brutale drapet. Han forklarer i dag at han var fornøyd med 23-åringen som ansatt og at man kunne stille klokken etter ham.

Han hadde hørt at tiltalte hadde begynt med anabole steroider, og kalte 23-åringen inn til et møte. Her skal tiltalte ha sagt at han skulle trappe ned bruken etter råd fra lege.

Bistandsadvokat Lundin spør sjefen om han hadde hørt at kolleger hadde merket et tydelige endring i sinnenivå, og at 23-åringen ikke lenger brydde seg om at andre så at han så på IS-videoer etter at han begynte på anabole steroider.

I avhør forklarte sjefen at 23-åringen hadde snakket om voldtekter, halshugging og IS.

– Når ble du klar over det? spør bistandsadvokaten, som sier familien har mange ubesvarte spørsmål.

– Det ble jeg opplyst om da jeg kom tilbake fra ferie i 2016, sier sjefen, som hadde hørt rykter om «boling», men fikk dette bekreftet i møtet to uker før drapet.

– Skulle ta ham

Tiltalte startet dagen med å forklare at han og Sanni hadde en uoverensstemmelse, og han hevder at Sanni skyldte ham penger for arbeid han selv hadde gjort for tømreren.

På selve drapsdagen skal Sanni ifølge tiltalte ha truet med å slå tiltalte hvis han viste ham IS-filmer.

FORSVARER: Morten Furuholmen forsvarer 23-åringen. Foto: Frode Hansen / , VG

Sanni skal deretter ha forlatt Maxbo og kommet tilbake senere på dagen. I mellomtiden skal 23-åringen ifølge sjefen ha snakket om å «ta» Sanni, men skal senere ha beklaget for at han ble så sinna.

Litt senere skjedde drapet.

Bistandsadvokat Lundin lurer på «hvordan i alle dager han ikke ble fanget opp av systemene».

– Var det ikke noen tanker om at du måtte gjøre noe eller iverksette tiltak?

– Dette skjedde jo rett etterpå, så jeg vet ikke hva jeg skulle gjort på jobb akkurat den dagen for å forhindre dette, sier sjefen.

– Aldri igjen

Spørsmålet om gjentagelsesfare blir sentralt for mannen som sin frie forklaring sa at han var veldig opptatt av krig og filmer om dette, og at IS-filmer viste «ekte» henrettelser, ikke «falske» slik som amerikanske filmer.

Selv sier han at han aldri vil begå et drap igjen.

23-åringen, som i dag var i kledd en svart hettegenser og en vid treningsbukse, snakket i dag om egen asperger-diagnose, bruk av narkotiske stoffer fra 17-årsalderen og at han begynte med sterke anabole steroider fra mars i fjor. Han skal også være diagnostisert med ADHD, men forklarte at han ikke tok medisiner.

Tre dager før drapet skal han hos lege ha fått påvist forstørret hjertekammer og fått beskjed om at hvis han fortsatte med stoffene, ville det få drastiske konsekvenser for hans helse.

Forsvarer Morten Furuholmen spurte 23-åringen om han har gjort seg noen tanker om forvaring.

– Jeg synes jeg det er rart. Jeg er aldri tidligere voldsdømt, jeg var ikke meg selv, gjentagelsesfaren er minimal har rettspsykiaterne konkludert med, sier 23-åringen.

– Jeg dør før jeg rekker å drepe noen. Du ser hvordan steroider har påvirket livet mitt, sier 23-åringen og henviser til tilstanden på eget hjerte.

– Du har forstått at det ikke er bra for deg? spør Furuholmen.

– Jeg angrer ekstremt, sier 23-åringen, som sier at det likevel ikke er han som er viktig i saken.

– Jeg er ikke vant til å forklare meg og ikke vant til forklare meg for store forsamlinger. Jeg forstår også at det ikke er noe trøst at jeg sier at jeg angrer for de etterlatte.