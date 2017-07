Polititeori etter hyttedrapet: Drapssiktede krasjet med vilje

Mannen som er siktet for å ha drept kjæresten sin på en hytte i Flå, fremstilles for varetektsfengsling fredag.

– Vi jobber ut fra to teorier: At det var en trafikkulykke, eller at det var siktede selv som ønsket å kollidere med bilen, sier politiadvokat Per Thomas Omholt ved Nordre Buskerud politidistrikt til VG.

Den siktede mannen vil bli avhørt av politiet onsdag kveld. Fredag fremstilles han for varetektsfengsling i Ringerike tingrett.

Både den drapssiktede mannen og den avdøde kvinnen bodde før drapet i Østfold. De er begge i 20-årene. Kvinnen vil bli obdusert onsdag.

Beslaglagte telefoner

Det var tirsdag morgen at politiet i Nordre Buskerud, med hjelp fra Kripos, innledet full drapsetterforskning. Da hadde politiet rykket ut til en trafikkulykke i Gulsvik.

På stedet fant de en mann fastklemt i en bil. Han kunne fortelle at han hadde drept kjæresten sin på en hytte.

Omholt vil ikke kommentere drapsvåpenet. Han sier det er gjort beslag i hytta, blant annet av mobiltelefoner. Politiet har ikke fått svar på testene som skal fortelle om drapssiktede var ruset tirsdag morgen.

De to personene som satt i den møtende bilen, en kvinne og en mann i 50-årene, fikk kun lettere skader.

ÅSTED: På denne hytta fant politiet en død person. Den drapssiktede mannen erkjente drap etter å ha kjørt over i motsatt kjørefelt og truffet en annen bil. Foto: Klaudia Lech , VG

Statens vegvesen var på ulykkesstedet i ettermiddag for å gjøre oppmålinger og undersøkelser.

– Utagerende og ikke god

Politiet kunne tirsdag opplyse at mannen på et tidspunkt var bevisstløs etter trafikkulykken.

Lensmannen i Nes og Flå, Geir Vidme, forteller at mannen som nå er siktet for drap, oppførte seg svært spesielt da han snakket med politiet på stedet.

– Han var utagerende og ikke god i det hele tatt. Han var ustabil, sier lensmannen.

– Sånn som han oppførte seg, gjorde at politiet måtte undersøke det han sa. Tre polititjenestemenn dro inn i fjellområdet mannen hadde utpekt. Der ble en kvinne funnet død, sier lensmannen, som i dag var på åstedet og forhørte seg med de nærmeste naboene om saken.

– De var veldig overrasket og sjokkert over det som hadde skjedd.

Kripos bistår



Politiet har bedt om bistand fra Kripos til etterforskningen. I hele går jobbet det kriminalteknikere i hvite dresser på stedet.

Onsdag opplyser politiet at rundspørringen på hyttefeltet et ferdigstilt. Flere av naboene vil bli kalt inn for å vitne i saken. De tekniske undersøkelsene på åstedet vil bli ferdigstilt torsdag.

Advokat Sindre Løvgaard er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen. Han hadde ikke snakket med sin klient da VG kontaktet ham, og ville dermed ikke kommentere saken.

Den avdøde kvinnens pårørende er varslet.