Polititeori: Drapssiktet ektemann planla å ta livet av kona

Politiet i Bergen mener den drapssiktede ektemannen i 40-årene hadde lagt en plan for hvordan han skulle ta livet av kona.

25. april i år: Den nå drapssiktede ektemannen varslet selv helsetjenesten i Bergen om at kona i 40-årene lå død i parets hjem i bydelen Åsane. Politi og ambulanse rykket umiddelbart ut til adressen, hvor de fikk bekreftet varslingen.

Etter at den avdøde kvinnen var funnet, sikret politiet kroppen slik at eventuelle spor ikke ble borte. Dødsfallet fremsto mistenkelig og omstendighetene var uklare, noe som gjorde at kvinnen ble obdusert.

Fikk mistanke

Under obduksjonen ble fornærmedes kropp og klær saumfart for spor som gjerningspersonen kunne ha etterlatt seg. Obduksjonen forsøkte også å gi et drapstidspunkt og dødsårsak.

Ifølge VGs opplysninger, ga ikke den foreløpige obduksjonsrapporten noen klare svar på dødsårsaken, men andre omstendigheter i saken gjorde at politiets mistanke var rettet mot ektemannen.

I tillegg fikk politiet mistanke om at den nå drapssiktede ektemannen hadde planlagt drapet over en periode, får VG opplyst.

Kvinnen skal ikke ha hatt ytre skader.

Etter det VG får opplyst, har politiet sikret seg offerets mobiltelefon. Innholdet «speiles» over på en datamaskin slik at det kan analyseres. Dette kan ha gitt viktig informasjon om hvordan relasjonen var mellom paret i tiden før dødsfallet.

Var IT-lærer

Kvinnen arbeidet ved en større arbeidsplass i Bergen, hvor hun blant annet drev opplæring innen IT og dataprogrammering, som var hennes kompetanse. Hun hadde arbeidet der i mer enn åtte år da hun brått gikk bort.

– Dette var en person som de hun arbeidet nær med, satte høyt. Dødsfallet kom brått og uventet på oss. Vi har i dag etter at saken sprakk i media, varslet avdelingslederne om at spørsmål om saken går til meg, sier konsernsjefen til VG.

Uforstående



Mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, sier mannen stiller seg til uforstående til siktelsen.

– Han har samarbeidet med politiet, og vil fortsette å gjøre det. Han kommer til å motsette seg fengsling. Ut over det kan jeg ikke si noe, sier Mjelde til VG.

I pressemeldingen fra politiet heter det at det vil bli en kort pressebrifing med påtaleansvarlig Ørjan Ogne når rettens kjennelse er klar.

Siktede er norsk statsborger med utenlandsk bakgrunn. Han innvandret til Norge på slutten av 80-tallet.