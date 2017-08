Polititeori: Drapssiktet (25) fryktet at kjæresten skulle gå fra ham

SØRBØLFJELLET (VG) Politiet gjennomførte i dag en rekonstruksjon hvor det ble forsøkt å bringe klarhet i detaljer rundt drapet på 21 år gamle Alexandra.

Det var tirsdag 18. juli i år at Alexandra Nilssen ble funnet drept på hytta i Flå i Buskerud.

Politiet ble varslet om drapet under svært spesielle omstendigheter: Tidlig på morgenen havnet den nå drapssiktede mannen i en trafikkulykke på riksvei 7 ved Gulsvik.

DREPT: Alexandra Nilssen (21) var familiens solstråle. I juli ble hun funnet drept på en hytte i Flå kommune. Bildet er tatt i 2012. Foto: Privat , NTB scanpix

Da politiet kom til stedet, satt mannen fastklemt i en bil. Da de snakket med ham sa han at han hadde drept kjæresten, og at hun lå på en hytte i nærheten.

Politiets teori

Under dagens rekonstruksjon forklarte den siktede 25-åringen seg om hva som skjedde på kvelden før drapet og videre så langt han husker frem mot selve drapshandlingen, som han forklarer at han ikke husker.

Rekonstruksjonen foregikk i flere rom i hytta, samt i bilen utenfor. Politiet, ved politiadvokat Per Thomas Omholt, mener at siktede i dag husket mer detaljer om hva han så og tenkte før og etter drapet.

Politiet har også en formening om hva som var foranledningen for drapet.

– Vi mener dette er en ganske impulsiv handling som skjer på grunn av forholdet mellom siktede og avdøde. Politiets sterkeste teori er at drapet skjedde fordi han fryktet at hun skulle gå fra ham. Dette bygger i stor grad på det siktede sier selv, sier politiadvokat Per Thomas Omholt til VG.

Omholt sier politiet også er kjent med siktedes psykiske problemer som også kan være en medvirkende årsak.

– Uforklarlig handling

25-åringens forsvarer, Sindre Løvgaard, sier at hans klient er uenig i at siktede har hatt et drapsmotiv.

– Han beskriver dette som en helt uforklarlig hendelse, sier forsvareren, som forteller at rekonstruksjonen var en påkjenning for klienten.

«UFORKLARLIG»: Den drapssiktedes forsvarer, Sindre Løvgaard, sier hans klient er uenig i at han har hatt et drapsmotiv. Her med politiadvokat Per Thomas Omholt ved Nordre Buskerud politidistrikt under fengslingsmøte i Ringerike tingrett. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Det var ikke noe han hadde veldig lyst til, og heller ikke plikt til, men han har hele veien ønsket å bidra til etterforskningen og prøve å huske mer, sier Løvgaard.

Den drapssiktede mannen har i tidligere avhør forklart at han husker hvordan morgenen forløp seg helt frem til drapshandlingen.

Videre har han forklart seg om det han beskriver som en «relativt kort periode» som er helt svart, før han igjen husker at han satte seg i bilen og havnet i en trafikkulykke.

Ville bli lege

Nilssen, som i familien gikk under kallenavnet «solstrålen», bodde i Moss og hadde det siste året jobbet ved Støtvig Hotel i Rygge. Hun får utelukkende gode skussmål hos arbeidsgiveren.

– Hun jobbet som servitør hos oss det siste året og skulle nå begynne på studier. Hun var godt likt av alle og gjorde jobben med stor innsats. Hun var en veldig ordentlig jente, sier hotellsjef Laila Aarstrand til VG.

Ifølge den nære familievennen Ole Petter Løkkeberg var Alexandras plan å studere til å bli lege.

– Det er en fantastisk flott jente som har gått bort. Hun hadde et utrolig tett og nært forhold til sin mor og far, som nå har mistet sin eneste datter, har han tidligere sagt til VG.