Polititeori: Dopet ned og kvalt for forsikringspenger

Politiet i Bergen mener den drapssiktede ektemannen dopet ned og kvalte sin egen kone (42) – for å få utbetalt flere millioner kroner i forsikringspenger.

Ifølge VGs opplysninger, har politiet avhørt ansatte i forsikringsselskapet til ektemannen i løpet av de to siste månedene. De har forklart at ektemannen, som er i 40-årene, skrudde opp livsforsikringen til seg selv og kona til flere millioner kroner – et par uker før kona døde.

Les også: Polititeori: Drapssiktet ektemann planla å ta livet av kona

Politiet mener at kontakten med forsikringsselskapet og endringen i forsikringen er mistenkelig, spesielt siden familiens økonomi var skral og at ektemannen kontaktet selskapet på nytt, kort tid etter at kona var død, får VG opplyst.

25. april i år: Ektemannen varslet helsetjenesten i Bergen om at han har funnet kona død i parets hjem i Åsane i Bergen. Politi og ambulanse rykket umiddelbart ut til adressen, hvor de fant kvinnen (42).

Omstendighetene rundt dødsfallet fremsto mistenkelig. Den avdøde kvinnen var forholdsvis ung og dødsårsaken var uklar – noe som gjorde at kroppen ble sendt til obduksjon.

Under obduksjonen ble fornærmedes kropp og klær saumfart for spor som en gjerningsperson kunne ha etterlatt seg. I tillegg forsøkte obdusentene å gi et drapstidspunkt og dødsårsak.

Parallelt med obduksjonen innhentet politiet rutinemessig helsehistorikken til kona, men ingenting pekte i retning av at hun hadde hatt noen helseproblemer – tvert imot. Kvinnen ble beskrevet som frisk og rask, og det var ingenting ved hennes helsetilstand som skulle forårsake en brå og uventet død, ifølge VGs opplysninger.

Sovemedisin

Den foreløpige obduksjonsrapporten ga ingen klare svar på dødsårsaken, men obdusentene hadde en klar formening om hva som kunne ha skjedd.

Undersøkelsene viste spor av sovemedisin i blodet til avdøde og tegn til at hun kunne ha blitt kvalt, får VG opplyst.

På bakgrunn av disse opplysningene har politiet en klar teori om at ektemannen har dopet ned kona med sovemedisin og kvalt henne for å få ut flere millioner kroner i forsikringspenger.

Etterforskere i drapssaken har også innhentet bankkort og kontoutskrifter til paret, noe som eventuelt kunne gi dem et bilde av parets bevegelser og innkjøp forut for det mistenkelige dødsfallet.

Ifølge VGs opplysninger, kjøpte den drapssiktede ektemannen sovemedisin på et apotek i Bergen kort tid før kona ble funnet død i april. Sovemedisinen er identisk med medisinene som obdusentene fant spor av i blodet til avdøde under obduksjonen.

Politiet mener informasjonen underbygger deres hovedteori i drapssaken.

Varetektsfengslet



Mandag ble det holdt fengslingsmøte bak lukkede dører av hensyn til etterforskningen. Siktede ble fengslet i fire uker.

– Han vil bli fengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud. De to første ukene sitter han i full isolasjon og med medieforbud, sier påtaleansvarlig, Ørjan Ogne, i Vest politidistrikt til VG like etter fengslingsmøtet.

– Etterforskningen fortsetter med grundige undersøkelser av åstedet og en rekke vitneavhør, sier han.

Den siktede stiller seg helt uforstående til VGs opplysninger og til selve siktelsen, sier hans forsvarer Erik Johan Mjelde. Mannen anket kjennelsen på stedet.

– Han stiller seg helt uforstående til siktelsen og han erkjenner ikke straffskyld. Han begjæret seg løslatt, sier forsvareren.

– Han har mistet sin kone og er anklaget for å ha drept henne. Han er skuffet og veldig lei seg, sier Mjelde.

Siktede og avdøde er norsk statsborger med utenlandsk bakgrunn og har et felles mindreårig barn. Siktede innvandret til Norge på slutten av 80-tallet.