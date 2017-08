Politiet tror mann ble drept på Ålgård – drapssiktet mann på frifot

Politiet leter aktivt etter en 29 år gammel mann siktet for drap. En kvinne og mann, begge 21 år gamle, ble pågrepet lørdag.

Mens den 21 år gamle kvinnen også er siktet for drap, er den pågrepne mannen siktet for bevisunndragelse.

Dermed er til sammen tre personer pågrepet i drapssaken etter at politiet ble varslet om et mistenkelig dødsfall i en omsorgsbolig på Ålgård sør for Stavanger.

Den 29 år gamle mannen er fortsatt på frifot, og politiet vurderer fortløpende om de skal etterlyse ham med navn og bilde, opplyser de i en pressemelding.

Alle de tre siktede er bosatt i regionen. Den 21 år gamle kvinnen har vært ute av stand til å bli avhørt etter pågripelsen lørdag.

– Politiet mener det er sannsynlig at avdøde ble drept, men dette blir ikke endelig avklart før politiet har fått obduksjonsrapporten. Obduksjonen vil finne sted i morgen, opplyser politiadvokat Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.

Mannen ble funnet død i et bofellesskap for personer med rus- og psykiatriproblemer i Fotlandsveien på Ålgård.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har gjort observasjoner av bevegelser i tilknytning til leiligheten i perioden tirsdag til fredag denne uken.