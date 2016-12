Politiet gjennomgår drapssak fra 1991 på nytt

Politiet har besluttet å gå gjennom drapet på Laura Birkeland i Molde i romjulen i 1991 på nytt.

– Vi har bestemt at vi først skal se på saken internt, og så vil vi gjøre en vurdering om det skal gjøres mer og eventuelt koble Cold Case-gruppen til Kripos inn. Denne vurderingen vil bli gjort over nyttår, sier politiinspektør Ove Brudevoll i Møre og Romsdal politidistrikt til Romsdals Budstikke.

Den 94 år gamle kvinnen ble funnet bakbundet og kvalt i sengen sin i Solbakken i Molde lørdag 28. desember 1991. To menn i 20-årene ble siktet for drapet, den ene av dem var 94-åringens grandnevø.

Norges uløste drap: Hvem var det som ringte og avbestilte middagen til Laura Birkeland (94) dagen før hun ble funnet drept?

Grandnevøen ble til slutt siktet for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, mens kameraten var siktet for medvirkning. Begge nektet straffskyld, og siktelsene ble frafalt på grunn av bevisets stilling et drøyt år senere.

Begge har forsøkt å få saken gjenopptatt, og har uttrykt ønske om få en løsning på den 25 år gamle drapsgåten. De håper også at en ny etterforskning vil fjerne alle mistanker mot dem.

Politiet i Molde hentet saken opp igjen for to uker siden. Brudevoll sier de har fått opplysninger fra personer som tidligere har vært inne i saken.

Grandnevøen kontaktet i 1999 privatetterforskeren Tore Sandberg for få ham til å se nærmere på saken. Ifølge Romsdals Budstikke mente Sandberg at politiet hadde manipulert bevis og holdt tilbake sentrale opplysninger. Etter dette ble det gjort nye rettslige avhør, men likevel besluttet Riksadvokaten i 2003 at saken fortsatt skulle være henlagt på bevisets stilling.