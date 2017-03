Politiet: Fengselsbetjenter avverget to drapsforsøk i fengselet

Ansatte i Ringerike fengsel avverget to drapsforsøk da en 59-årig overgrepsdømt soningsfange stukket ihjel 25. februar.

Dette bekrefter politiadvokat Per Thomas Omholt overfor VG.

- 56-åringen er siktet for to drapsforsøk på to andre innsatte, og det er nærhet i tid og rom mellom disse hendelsene og drapet på 59-åringen. De to drapsforsøkene ble avverget av fengselsbetjenter, sier Omholt.

Utvidet siktelsen

Siktelsen mot den 56 år gamle mannen som drepte en medfange i Ringerike fengsel i februar er utvidet til drap og to drapsforsøk.

Omholt sier at det er avhørt 40 vitner til hendelsene, hvor en 59-årig mann som sonte dom for overgrep mot mange gutter, ble drept.

– Jeg kan ikke gå nærmere i detaljer rundt drapsforsøkene og hvem som var involvert i dette, men de to ble ikke skadet, sier Omholt.

Siktelsen mot 56-åringen er nå utvidet til drap og to drapsforsøk. Han er dømt og soner for Oppsal-drapet i 2014.

– Vi ser nå ikke bort fra at påtalemyndigheten vil fremme påstand om forvaring mot ham. Han ser for seg en fremtid i fengsel - kanskje for resten av livet, sier forsvareren.

Drepte foran øynene på mange medfanger

Det var lørdag 25. februar at politiet i Nordre Buskerud mottok en melding om at en innsatt i Ringerike fengsel var blitt angrepet og drept av en annen innsatt. Hendelsen skal ha funnet sted i et fellesområde i fengselet.

Mange medinnsatte skal ha vært vitner til drapet på den 59-årige pedofilidømte soningsfangen

Det forteller den siktedes forsvarer, Oscar Ihlebæk, under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Politiet har svært mange vitnebeskrivelser av hendelsen, sier Ihlebæk.

Han forteller at 56-åringen har avgitt en meget lang og detaljert forklaring, som først var ferdig signert sent i forrige uke – og utgjør hele 29 maskinskrevne sider.

– Jeg har representert ham en rekke ganger, siden tidlig på 90-tallet, og han har de fleste gangene ikke villet forklare seg hverken til politiet eller overfor retten. Men denne gangen gjør han et unntak, og han har gitt en bred forklaring, sier Ihlebæk.

Mente avdøde hadde begått seksuelle overgrep mot barn

Siktedes motiv har vært å ramme avdøde fordi han mente avdøde hadde begått seksuelle overgrep mot barn.

Den avdøde 59-åringen ble identifisert i en større reportasje i Aftenposten i 2016. Ihlebæk forteller at drapssiktede har fulgt med i media og fått informasjon fra andre innsatte.

– Men avdøde skal meg bekjent ha skiftet navn flere ganger, sier Ihlebæk.

– Nå i sin forklaring – angrer 56-åringen på det han har gjort?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Og det kan du gjerne sitere meg på, svarer Ihlebæk.

56-åringen har forklart at han over tid har hatt store problemer med å forholde seg til mennesker som begår overgrep mot barn, ifølge advokaten.

– Han oppgir at han har sonet med flere slike, og har hatt det stadig vanskeligere med dette.

Han har selv personlig hatt erfaringer med folk som har blitt ofre for pedofile, sier Ihlebæk, men ønsker ikke å kommentere hvorvidt siktede selv har vært offer for et seksuelt overgrep som barn.

– Han ser nå for seg en fremtid i fengsel, muligens for resten av livet, sier forsvareren.

Ihlebæk avkrefter at våpenet drapet ble begått med, var produsert i fengselet. Han ønsker ikke å si noe nærmere detaljer om dette. Drapssiktede har samtykke til å delta i en rekonstruksjon av drapshandlingene inne på Ringerike fengsel onsdag.

Tidligere drapsdømt



Den siktede, en norsk-polakk, er dømt for drapet på en familiefar på Oppsal i 2014. Drapet ble beskrevet som ren likvidering. 56-åringen ble dømt til 17 og et halvt års fengsel i Borgarting lagmannsrett for drapet og er for tiden under soning av dommen.

56-åringen har tilstått å ha begått et drap i fengselet, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Etterforskningen så langt tyder på at han har vært alene om handlingen og at ingen har bedt ham å gjøre det han gjorde, sier politiet.

– I utgangspunktet ønsker vi å skaffe oss et best mulig bilde av hva som har skjedd denne dagen, og perioden før drapet. Det innebærer også å kartlegge hvordan de to innsatte har kommet i kontakt med hverandre og hvordan dette kunne skje, sier Omholt.

– Det er ikke anledning til å beskrive hendelsen noe nærmer nå. På bakgrunn av at det har skjedd et drap i et fengsel så har påtalemyndigheten iverksatt undersøkelser om Ringerike fengsel har de rutiner som de skal ha, og om disse er fulgt, sier Omholt.

Politiet har fått bistand fra Kripos i den tekniske etterforskningen. Det er gjennomført avhør av vitner til hendelsen, både av innsatte og ansatte i Ringerike fengsel.

VG kunne tidligere tirsdag fortelle at det var for få fengselsbetjenter på jobb da drapet skjedde