Politiet: Drapssiktedes leilighet trolig påtent

Boligen til mannen som er siktet for drapet ved Skjombrua i Narvik, ble ifølge politiet påtent i lørdag morgen.

Det var i 05.20- tiden lørdag morgen at politiet fikk melding fra beboere om røykutvikling i et bolighus i Ballangen sentrum.

Da brannvesenet ankom stedet var det mye røyk, og det ulmet fortsatt i en av leilighetene i bygget. To beboere som befant seg i en annen leilighet i bygningen, kom seg ut selv og er uskadet.

Det er den siktede (23) i drapssaken ved Skjombrua i Narvik, som bor i leiligheten.

Funn tyder på at brannen er påsatt, skriver politiet i en pressemelding lørdag. Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken.

– Vi driver og etterforsker, og søker å finne gjerningsmannen, sier Kåre Munkvold, operasjonsleder hos politiet på Midtre Hålogaland til VG.

– Har dere noen mistanke om hva motivet kan være?

– Nei, det har vi ikke på dette tidspunktet, svarer Munkvold.

Dette skjedde 1.november: To knivstukket, en død

– Masse røyk

En nabo sier til Fremover at det trolig begynte å brenne i kjelleren.

– Mamma kom inn og veket meg. Hun ropte at det brant og at vi måtte komme oss ut. Det var masse røyk inne og i gangen. Jeg fikk ikke puste og måtte bare komme meg ut, forteller han til Fremover.

Den drapssiktedes forsvarer Egil Malm sier til VG at opplysningene er ukjent for ham.

– Dette kjenner jeg ikke til. Politiet har ikke orientert meg om det, sier Egil Malm.

– Det eneste jeg vet er at politiet har frigitt leiligheten, det skjedde for to dager siden. Jeg formoder at politiet da var ferdig med sin etterforskning av leiligheten.

Den siktede er varetektsfengslet.

– Jeg var i kontakt med min klient i går. Etter forholdene har han det vel bra, han sitter i fengselet i Bodø. Perioden med besøksforbud er ute, så det er han vel tilfreds med, sier Malm.