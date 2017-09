Paul Simmons-saken: To kamerater tiltalt for drap

Politiet mener de to kameratene dopet ned og drepte musikeren Paul Simmons (25) på et hotellrom i Oslo i 2015.

Nå er de to kameratene, Marius Groth (35) fra Flekkerøy og Eirik Vad (37) fra Bergen, tiltalt for drap eller medvirkning til drap – på ordre fra Riksadvokaten.

– Riksadvokaten har tatt stilling til en av tiltalepostene, og så må vi ta stilling til flere poster som de to også er siktet for, sier førstestatsadvokat Kristian Jarland ved Oslo statsadvokatembeter til VG.



TILTALT: Marius Groth (35) fra Sørlandet er dømt 14 ganger for bedrageri og tyveri siden 2000 - samt familievold. Foto: Nils Bjåland

7. februar 2015: Musikeren Paul Simmons fra Lillestrøm og Eirik Vad festet på rom 621 ved Comfort Hotel Børsparken i Oslo. I løpet av denne vinterdagen kom også Marius Groth innom rommet, angivelig for å se etter at alt sto bra til med de to mennene.

På et tidspunkt gikk festen fryktelig galt.

Simmons fikk behov for akutt legehjelp og ble etter kort tid fraktet til Ullevål universitetssykehus.

To dager senere døde 25-åringen.

Tiltalen: Planlagt handling



Ifølge VGs opplysninger, var rettsmedisinere tydelig i sin konklusjon om årsaken til det uventede dødsfallet etter obduksjonen:

Musikeren fra Lillestrøm hadde fått i seg en «cocktail» med alkohol – og trolig heroin.

Ifølge tiltalen, skal den 37 år gamle bergenseren, alene eller sammen med kameraten fra Sørlandet, ha forledet eller tvunget Simmons til å innta heroin.

Deretter skal 37-åringen ha nedkjølt musikeren med vann i minst to timer.

«Vad og Groth hadde planlagt disse handlingene i fellesskap. Tilstanden Simmons ble hensatt i medførte hjertestans og sirkulasjonssvikt, og han ble erklært død 9. februar s.å..», står det i tiltalen.

Nekter straffskyld



De to drapstiltalte kameratene risiskerer nå en forvaringsdom dersom de blir dømt.

– Det er på det rene at dette er det mest alvorlige punktet i saken, og jeg er forundret over at Riksadvokaten har beordret tiltale ut fra bevisbildet. Min klient erkjenner over hodet ikke straffskyld, sier Eirik Vads forsvarer, advokat Benedict de Vibe, til VG.

Politiet mener at Vad og Groth dopet ned musikeren i et svindelforsøk, ved at de i den samme perioden overtok flere hundre tusen kroner av hans formue. Ingen av dem er foreløpig tiltalt for bedrageri i denne forbindelse, men begge er siktet for forholdet.

Påtalespørsmålet vil bli avgjort av statsadvokaten i løpet av høsten.

TILTALT: Eirik Vad (37) fra Bergen er dømt to ganger for bedrageri siden 2011. Foto: PRIVAT

Siktet for drapsforsøk



9. mars 2015: Nøyaktig én måned etter at Lillestrøm-musikeren døde på sykehuset, feiret de to kameratene bursdagen til en bekjent (51) – hjemme hos 51-åringen i Oslo.

Politiet spanet på festen, siden de to kameratene var mistenkt for å ha drept Simmons.

I løpet av feiringen tok politiet seg inn i leiligheten og fant den 51 år gamle mannen tydelig redusert og ruset på soverommet.

Ifølge VGs opplysninger, viste prøver av 51-åringen at han hadde amfetamin, kokain og angstdempende midler i kroppen.

Begge de to kameratene er siktet for drapsforsøk og bedrageri etter denne episoden, men det er opp til statsadvokaten om de også skal tiltales for disse forholdene.

Politiet mener at drapet på musikeren Paul Simmons og drapsforsøket på 51-åringen har to klare likhetstrekk:

* Begge ble dopet ned mot sin vilje.

* Begge ble forsøkt svindlet for penger.

Både Groth og Vad har tidligere vært klar på at de nekter straffskyld etter siktelsen som foreligger mot dem.