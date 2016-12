Opplysninger til VG om Maxbo-drapet: Drapssiktet (22) besatt av henrettelser

Mens den drapssiktet 22-åringen satt og så på voldelige henrettelser på Internett på jobb, kom Frode Mellemseter Sanni (42) bort til ham og ba ham la være.

Etter det VG får opplyst, fant denne episoden sted en periode før drapet på den 42 år gamle snekkeren på Maxbo i Notodden i helgen.

De to hadde imidlertid ikke glemt hendelsen, og midt i julehandelen sist lørdag ble videoene av henrettelsene på nytt tema på Maxbo, da snekkeren var innom.

VG vet at noen av videoene 22-åringen har sett viste medlemmer av terrororganisasjonen Islamsk stat (IS) som utførte henrettelser i Syria eller Irak, men han skal ikke ha uttrykt noen form for sympatier med IS.

Samtalen mellom drapsofferet og 22-åringen, som var ansatt på Maxbo, gikk etter hvert over i en krangel.

Politiet offentliggjorde tirsdag navnet på den drepte, Frode Mellemseter Sanni. Det skjer i samråd med de pårørende.

Skal ha handlet i affekt

I politiavhør har 22-åringen forklart at han, akutt og i affekt, først tok en kniv fra beltet og stakk ned snekkeren. Deretter halshogget han offeret med en øks inne på et varmerom i butikken.

22-åringen hadde en samtale med psykolog allerede i helgen, som en del av den prejudisielle observasjonen. Denne undersøkelsen skal avgjøre om den siktede mannen var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

– Både de ytre omstendighetene for drapet og det vi vet om bakgrunnen, gjorde at vi ønsket å komme raskt i gang med en prejudisiell observasjon, uttalte politiadvokat Kjell Ove Ljosåk ved Sør-Øst politidistrikt til VG mandag.

Vil ikke kommentere

Politiadvokaten har ingen ytterligere kommentarer tirsdag ettermiddag.

22-åringen, som jobbet på Maxbo, har kun avgitt et innledende avhør, men ikke tatt stilling til straffskyld.

Etterforskningen har så langt ikke avdekket at drapet fremstår som en planlagt handling, får VG opplyst.

– Jeg ønsker ikke å kommentere slike opplysninger. Etterforskningen er i en tidlig fase, og jeg er opptatt av at hverken siktede og vitner skal la seg påvirke, sier den drapssiktede 22-åringens forsvarer, Borgar Veiding, til VG.