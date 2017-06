Ondskap uten grenser

Kommentar GJØVIK (VG) Alle drap er brutale. Men den regelrette likvideringen av Nils Olav Bakken er nesten ikke til å begripe.

Ute i skogen, på en øde vei, var han i realiteten sjanseløs, mener aktor. Motstanden var to menn, en kvinne, strips, kniv og ei bensinkanne.

Utfallet er kjent. Bakken ble angrepet, stripset, knivstukket og satt fyr på mens han fortsatt levde.



Familien lettet: Storesøsteren om pågripelsen

RYSTET: Øystein Milli, krimekspert i VG. Foto: Gisle Oddstad

Mens den utpekte hovedmannen Odd Raymond Olsen hevder det var Bakken som angrep de tre tiltalte, mener statsadvokat Thorbjørn Klundseter at sannheten er en helt annen – og at et videoopptak, kall det gjerne bensin-beviset, avslører at de tre tiltalte planla drapet.

Gruoppvekkende

** Klokka 22.42 – kort tid før Nils Olav Bakken ble hentet hjemme – viser opptaket at Olsen fylte en kanne med bensin. På statsadvokatens spørsmål bekreftet Olsen at han kjøpte bensinen i tilfelle det skulle bli behov for å forsvare seg.

** Men videoopptaket avslører noe mer, mener Klundseter: På bildene er det lett å se at den tiltalte 20-åringen fikler med de åpne bakdørene. Olsen måtte – hardt presset av aktor – innrømme at hans medtiltalte satte på barnesikringen på – noe som etter påtalemyndighetens syn slår beina under forklaringen om at Bakken var med frivillig.



Teksten fortsetter under bildet:





Drapssaken er spesiell på mange måter. Først og fremst er drapet utført på grotesk vis, der offeret er utsatt for umenneskelige smerter. Men det er også sjelden at en kvinne sitter på tiltalebenken – til overmål sammen med sin sønn. Syvbarnsmoren, som har vært aktiv i Frelsesarmeen, nekter i likhet med sin sønn straffskyld.

NEKTER STRAFFSKYLD: Den 44 år gamle syvbarnsmoren erkjente seg i retten i dag ikke skyldig i drapet på Nils Olav Bakken (49). Foto: Frode Hansen , VG





Som sønnen brukte hun den første rettsdagen til å følge eks-kjæresten Olsens forklaring. Til tross for at de tre til dels har ulike versjoner av hva som skjedde de skjebnesvangre timene, er det ingen tegn til isfront mellom dem. De tre har vekslet både blikk og smil.

Hardt kjør fra aktor

Trioens «hovedmotstander» sitter rett overfor dem i rettssalen:

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter la ingenting imellom da han presenterte saken for en fullsatt rettssal i Gjøvik.

Han mener drapet er planlagt og at det er begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

Sagt på en annen måte: De tiltalte må – dersom aktor får viljen sin – regne med svært lange straffer, vi snakker om dommer opp mot 21 års fengsel.



Bakgrunn: Her jaktet de bevis



ERKJENNER: Drapstiltalte Odd Raymond Olsen erkjenner å ha drept Nils Olav Bakken. Foto: Privat

Motivet? Påstander om at Bakken skal ha begått straffbare handlinger mot en person i de tiltaltes omgangskrets. Formålet med å oppsøke Bakken og ta han med på kjøreturen, var at 47-åringen skulle inviteres til å snakke om anklagene, hevder Olsen.



Les også: Syvbarnsmoren: - Ikke meningen å drepe

Det er en forklaring aktoratet ikke kjøper. Klundseter jobbet hardt med å plukke den fra hverandre.

Da de tre møttes ikke lenge etterpå, slo politiet til. Siden har de sittet i varetekt.

Nå må Olsen – uansett om retten konkluderer med at drapet var planlagt eller ikke – regne med lang fengselsstraff.

Han startet forklaringen med å uttale «Man får stå for det man har gjort».

Men etter første dag i retten er det han har gjort fortsatt like ubegripelig.