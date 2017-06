Omstridt rekonstruksjon av drapet på Nils Olav (49): Her er politiets eget bilde

Slik så det ut da Odd Raymond Olsen (36), med politifolk som «skuespillere», fikk rekonstruere drapet på Nils Olav Bakken (49).

«Slipp meg! Dette vil jeg ikke. Jeg har ikke gjort noe gæli!».

Det forklarer drapstiltalte Odd Raymond Olsen (36) at Nils Olav Bakken (49) sa kort tid før Olsen selv knivstakk Bakken og tente på ham mens han fortsatt skal ha vært i live.

36 år gamle Olsen var i mars i år tilbake på åstedet sammen med politiet da det ble gjennomført en detaljert rekonstruksjon av drapet på Bakken (49).

Hovedrolleinnehaver Olsen sitter under store deler av rekonstruksjonen oppå en politimann i rollen som Bakken. Han forteller om høylytt skriking, forsøk på stripsing og til slutt knivstikking og påtenning.

Endret forklaring

Drapet på Nils Olav Bakken skjedde natt til 3. september og det skal ha vært svært mørkt.

– Det var overskyet og regn, og sikten var dårlig, sa den drapstiltalte 20-åringen i retten onsdag. Han ble presset av aktor på hva han så og ikke så på åstedet. Aktor Thorbjørn Klundseter viser til at 20-åringen har endret forklaring.

I første avhør beskrev han drapet detaljert. Nå sier han at han trakk seg tilbake og at han ikke så knivstikkene.

– Hvorfor forklarer du deg annerledes nå? spør Klundseter.

– Da var jeg ikke klar over viktigheten av forskjellen på det jeg så på stedet og hva jeg fikk vite i ettertid om hva som hadde skjedd, svarer 20-åringen.

Strid om rekonstruksjon

Rekonstruksjonen fra mars ble foretatt på lyse dagen.

Ifølge VGs opplysninger foregikk det en strid mellom 20-åringens forsvarer, Jacob Ringsrød, og aktor Klundseter forut for rettssaken.

Ringsrød begjærte at politiet måtte foreta en rekonstruksjon som viste sikt- og lysforholdene slik de var på natt til 3. september.

Dette fikk han først medhold i fra retten, som påla påtalemyndigheten å gjenskape lysforholdene på drapstidspunktet så langt det lot seg gjøre og filme under slike forhold.

DRAPSTILTALT: Syvbarnsmoren (44) fortalte onsdag gråtkvalt om tiden etter drapet på Veståsen. Hun erkjenner ikke straffskyld for drapet. Foto: Frode Hansen , VG

Retten mente at det måtte filmes under slike forhold at de kunne danne seg et inntrykk av hvordan lysforholdene og sikten var på åstedet da drapet fant sted.

Men ettersom politiet mente dette var «umulig» å gjennomføre en rekonstruksjon i mørket og at dette ikke hadde noe praktisk formål, omgjorde retten sin beslutning etter kort tid.

– Ulovlig

I retten i dag sa Klundseter om rekonstruksjonen at «Det er lett at slike visuelle inntrykk fester seg».

Mor og den 20 år gamle sønnen nekter straffskyld for drap, og de nektet også å delta på rekonstruksjonen under politiets forutsetninger, ifølge forsvarer Ringsrød. Begge har i retten forklart seg om den dårlige sikten på åstedet.

– Aktor sa det egentlig selv, visuelle bevis gjør inntrykk. Politiet rekonstruksjon i dagslys på vinteren utgjør en vedvarende uriktig forutsetning for avhørene og forklaringene i denne saken. Politiet skal ikke legge uriktige forutsetninger på denne måten. Jeg mener det er ulovlig, sier Ringsrød, som forsvarer 20-åringen som i retten forklarer at han ikke så at Olsen knivstakk Bakken.

Han forklarer at han hørte det han trodde var slag, og at han deretter sparket ham i hodet. Han forklarer at han bare ville «denge», aldri drepe.

– Politiet mener det er umulig å gjennomføre en rekonstruksjon i mørket. Det er feil at det er umulig, ifølge mine undersøkelser. Det er ikke mulig med slik utstyr de har brukt, men med profesjonelt utstyr, filmfotograf og colorist kan man tilnærme seg sikt- og lysforholdene slik de var den natten, sier Ringsrød.

Aktor uenig

Aktor mener det er uproblematisk at rekonstruksjonen gjennomført i dagslys er blitt ført som bevis.

– Vi ble pålagt å gjenskape mørket og spille det av i retten. Det går ikke praktisk sett. Hvor lyst skal det da være i retten? Hvilken lysstyrke skal det være på skjermene? spør Klundseter.

DREPT: Nils Olav Bakken (49). Foto: Privat

Statsadvokaten mener det er viktigere at en rekonstruksjon forklarer hva den tiltalte har sett.

– Men kunne man ikke tatt lysforholdene på stedet da drapet ble begått, i betraktning da man foretok rekonstruksjonen?

– Det er klart. Men man må spørre seg hvilket formål en rekonstruksjon skal tjene. Påtalemyndigheten mener at den må vise hva folk har gjort og eventuelt ikke gjort. Det må gjøres på en slik måte at man kan vise dette til andre.

– Skal vi ta'n?

Ifølge Olsens forklaring skulle Bakken innrømme overfor den 44 år gamle syvbarnsmoren og hennes sønn at han hadde begått en alvorlig handling mot en av deres nærstående.

HOVEDTILTALT: Odd Raymond Olsen (36) har erkjent straffskyld for drapet på Nils Olav bakken (49). Foto: Privat

Olsen forklarte under rekonstruksjonen at Bakken prøvde å vri seg unna og at han ropte flere ganger:

På et tidspunkt hevder Olsen at han spurte de to andre tiltalte: «Skal vi ta’n?». Olsen forklarer at de andre skal ha svart bekreftende på dette.

I retten tirsdag spurte aktor Thorbjørn Klundseter om Olsen mente med «skal vi ta'n?» at de skulle ta livet av Bakken. Det bekreftet Olsen.

– Det er det jeg mener og spør etter, ikke at vi skulle utøve noen annen type vold, svarer Olsen, som tilsynelatende for første gang under sin forklaring for retten, er preget. Stemmen begynner å skjære litt og han rister på hodet når han forklarer seg om hvordan selve drapet skal ha blitt utført.

– Tror du de andre skjønte hva du mente?

– Vet ikke, svarte Olsen.