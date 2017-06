Odd Raymond Olsen (36) i retten: Skulle forsvare oss med bensinkanne

GJØVIK (VG) Odd Raymond Olsen (36) forklarer at han fylte en bensinkanne for å kunne forsvare seg «dersom det ble vanskelig» under konfronteringen av Nils Olav Bakken (49).

– Dette er vanskelig. Det er beintøft egentlig. Men nå er det gjort, så da får man stå for det man har gjort, sa Olsen før han tok fatt på sin forklaring i Gjøvik tingrett mandag.

Nils Olav Bakken (49) ble drept natt til 3. september på en øde skogsvei på Veståsen i Søndre Land. Olsen erkjente i dag straffskyld for drapet på 49-åringen.

Han skal ha knivstukket Bakken og tent på ham mens han var i live. Den 44 år gamle syvbarnsmoren og hennes sønn nekter straffskyld.

Ifølge Olsens egen forklaring var drapets foranledning en alvorlig handling begått av Bakken mot en person i de tre tiltaltes nære krets.

– Ting ble kjempevanskelig



På en overvåkingsvideo fra Shell-stasjonen på Dokka ser man Olsen fylle på en bensinkanne, før de tre reiste videre til Nils Olav Bakken. I retten stiller aktor Thorbjørn Klundseter mange spørsmål om bensinkannen.

– Hvorfor fylte du bensin på den kannen?

– Det var i tilfelle det ble «bustint», forteller Dokka-mannen.

– Hva mener du med «bustint»?

– Det er vanskelig å sette ord på det. Sånn at vi skulle være godt forberedt i tilfelle det skulle bli vanskelig, hvis det skulle oppstå en situasjon. I tilfelle det skulle bli «passe gæli», bli så ille som det gjorde, sier Olsen, som forklarer at Bakken kunne bli skikkelig sint og at han var sterk i overkroppen.

Olsen forklarer at han egentlig skulle ta med seg bensinkannen fordi han skulle se på en bil han skulle reparere for noen. Dette ble det ikke noe av. Da tok han med seg bensinkannen opp til Veståsen, i tilfelle det skulle bli «bustint».

Statsadvokaten spurte hvorfor han tok med seg bensinkannen hvis Bakken uansett skulle erkjenne å ha begått den alvorlige handlingen mot personen i de tre tiltaltes nære krets.

– Hvis han erkjente, hvorfor skulle han bli sint?

– Jeg vet ikke. Ting ble kjempevanskelig oppå der. Jeg skulle ønske det var ugjort. Vi skulle bare prate med ham.- Jeg vet ikke. Ting ble kjempevanskelig oppå der. Jeg skulle ønske det var ugjort. Vi skulle bare prate med ham.

Endret forklaring

I løpet av de åtte avhørene Olsen har gjennomført siden han ble pågrepet, har han fortalt at det var den tiltalte 20-åringen som gjorde ham kjent med den alvorlige handlingen Bakken skulle ha begått, en handling Olsen hevder at Bakken senere innrømmet.

Under sin forklaring i retten mandag, fortalte han imidlertid at han allerede noen måneder i forveien var kjent med den alvorlige handlingen, men at han hadde valgt ikke å tro på det, fordi Bakken var en nær kompis av ham.

Olsen svarte ikke direkte på aktor Thorbjørn Klundseter sitt spørsmål om hvorfor han har endret forklaringen.

– En ting er hva folk sier, og en annen ting er hva som faktisk har skjedd. Da flere begynte å fortelle at det hadde skjedd, tenkte jeg at det kunne stemme, sa Olsen.

– Var nysgjerrige



Etter å ha endret oppfatning, forteller Olsen at han i flere måneder tenkte på hvordan han skulle ta opp saken med sin kamerat Bakken.

Sammen med syvbarnsmoren bestemte han seg for å oppsøke Bakken for å høre om han hadde begått den alvorlige handlingen.

– Vi var nysgjerrige på hva som hadde skjedd og om det hadde skjedd, forteller Olsen i retten.

Han opplyser også at kontakten med Bakken hadde blitt mindre de siste månedene før drapet.

Statsadvokat Klundseter mener drapet er planlagt og begått under særdeles skjerpende omstendigheter, særlig fordi Bakken var ved bevissthet da han ble satt fyr på.