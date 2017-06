Odd Raymond Olsen (36) i retten: – Får stå for det man har gjort

GJØVIK (VG) Drapstiltalte Odd Raymond Olsen sier at foranledningen for drapet var rykter og påstander om at Nils Olav Bakken (49) skulle ha begått en alvorlig handling mot en i de tre tiltaltes nære krets.

– Dette er vanskelig. Det er beintøft egentlig. Men nå er det gjort, så da får man stå for det man har gjort, sa Olsen før han tok fatt på sin forklaring i Gjøvik tingrett mandag.

Nils Olav Bakken (49) ble drept natt til 3. september på en øde skogsvei på Veståsen i Søndre Land. Olsen erkjente i dag straffskyld for drapet på 49-åringen.

Han skal ha knivstukket Bakken og tent på ham mens han var i live. Den 44 år gamle syvbarnsmoren og hennes sønn nekter straffskyld.

Ifølge Odd Raymond Olsens (36) egen forklaring var drapets foranledning en alvorlig handling begått av Bakken mot en person i de tre tiltaltes nære krets.

I forkant av drapet dro Olsen til Bakken for å snakke om denne handlingen, en handling Olsen hevder at Bakken innrømmet at han hadde begått.

– Jeg prøvde å få snakke med ham som en kamerat. Jeg var ikke sint på ham, sier Olsen i retten.

Endret forklaring

I løpet av de åtte avhørene Odd Raymond Olsen (36) har gjennomført siden han ble pågrepet, har han fortalt at det var den tiltalte 20-åringen som gjorde ham kjent med den alvorlige handlingen.

Under sin forklaring i retten mandag, fortalte han imidlertid at han allerede noen måneder i forveien var kjent med den alvorlige handlingen, men at han hadde valgt ikke å tro på det, fordi Bakken var en nær kompis av ham.

Olsen svarte ikke direkte på aktor Thorbjørn Klundsæter sitt spørsmål om hvorfor han har endret forklaringen.

– En ting er hva folk sier, og en annen ting er hva som faktisk har skjedd. Da flere begynte å fortelle at det hadde skjedd, tenkte jeg at det kunne stemme, sa Olsen.

– Var nysgjerrige



Etter å ha endret oppfatning, forteller Olsen at han i flere måneder tenkte på hvordan han skulle ta opp saken med sin kamerat Bakken.

Sammen med syvbarnsmoren bestemte han seg for å oppsøke Bakken for å høre om han hadde begått den alvorlige handlingen.

– Vi var nysgjerrige på hva som hadde skjedd og om det hadde skjedd, forteller Olsen i retten.

Statsadvokat Klundsæter mener drapet er planlagt og begått under særdeles skjerpende omstendigheter, særlig fordi Bakken var ved bevissthet da han ble satt fyr på.