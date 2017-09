Nordmann (35) pågrepet for drap i Sverige

En 35 år gammel norsk statsborger er pågrepet og mistenkt for drap i Strømstad i Sverige.

Det bekrefter 35-åringens forsvarer, advokat Peter Ekelund, overfor VG.

– Jeg kan bekrefte at mistenkte er en norsk statsborger, men jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere siden etterforskningen er helt i startfasen, sier Ekelund.

Det var fredag kveld at politiet ble varslet om et lik som var funnet nedgravd utenfor en eiendom sør for Strømstad, ifølge Aftonbladet.

Offeret i slekt med mistenkt



Politipatruljene som ankom åstedet sperret av området og tilkalte krimteknikere for videre undersøkelser. Den 35 år gamle nordmannen ble pågrepet i tilknytning til eiendommen og har sittet i varetekt gjennom helgen.

Politiet mener 35-åringen med skjellig grunn kan mistenkes for drap – og påtaleansvarlig på saken har frist til tirsdag neste uke med å avgjøre om han skal fremstilles for varetektsfengsling eller ikke.

Det nedgravde liket har i løpet av helgen blitt sendt til obduksjon for å få avklart identitet og dødsårsak. Ifølge svensk politi er offeret en kvinne i 70-årene, som er i nær slekt med mannen.

Politiet: Medgir faktiske omstendigheter



Lørdag kveld ble 35-åringen avhørt av politiet. Forsvarsadvokaten var til stede i avhøret, men han ønsker ikke å kommentere detaljer fra klientens forklaring – ei heller om hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet.

– Han medgir de faktiske omstendighetene, men nekter straffskyld for drap, sier pressetalskvinne Annika Collin ved påtalemyndigheten i Uddevalla til VG.

Pressetalskvinnen har foreløpig ingen ytterligere kommentarer til saken.