Mor og sønn tatt for drapet

DOKKA (VG) Politiet mener en tidligere ustraffet småbarnsmor deltok da Nils Olav Bakken (49) ble drept og brent på et bål.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Kvinnen, som er i 40-årene, ble tirsdag ettermiddag pågrepet sammen med sønnen i 20-årene og en mann i 30-årene av sivilt politi utendørs i Nordre Land i Oppland. Pågripelsen skjer etter at etterforskerne fra Kripos og Innlandet politidistrikt mener de har fått et etterlengtet gjennombrudd i den utfordrende drapssaken.

Alle tre er siktet for samme forhold: Forsettlig drap eller medvirkning til drap, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling senere denne uken.

– Det er etterforskningen som en helhet, avhør og tekniske undersøkelser, som har ført til at vi har en sterk mistanke mot de tre, sier politiadvokat Kristian Johansen.

Etter drapet har samtlige av de siktede vært aktive i sosiale medier – ved blant annet å publisere bilder, videoer og kommentere statusoppdateringer – tilsynelatende uberørt av hemmeligheten som politiet mener de har båret på i 73 dager.

Nils Olav Bakken (49) ble sist sett av vitner i 17-tiden lørdag 3. september. Da befant han seg i Dokka sentrum og kom gående langs Storgata. Trolig var han på vei hjemmefra.

Ved 19-tiden ble han funnet død ved Totjernsvegen på Veståsen i Søndre Land. Bakken hadde ikke selv bil og er trolig blitt kjørt til funnstedet av dem som drepte ham. Kjøreturen vil ta rundt 25 minutter.

DREPT: Nils Olav Bakken (49). Foto: Privat

Alle de tre siktede er født og oppvokst i Oppland og godt kjent i området:

Småbarnsmor i 40-årene:

• Registrert med et enkeltmannsforetak.

• Bosatt på Dokka.

• Ikke tidligere straffedømt.

• Ikke en del av rusmiljøet.

• Ingen nær relasjon til offeret, ifølge politiet.

Sønnen i 20-årene:

• Jobber som håndverker.

• Bosatt på Dokka.

• Ikke tidligere straffedømt.

• Ikke en del av rusmiljøet.

• Ingen nær relasjon til offeret, ifølge politiet.

Mann i 30-årene:

• Jobber i bilbransjen.

• Bosatt på Dokka.

• Domfelt flere ganger for mindre alvorlige forhold, deriblant kjøring uten gyldig førerkort en rekke ganger, uaktsom bilkjøring og tyveri.

• Ikke en del av rusmiljøet.

• Ingen relasjon til offeret, ifølge politiet.

De tre satt tirsdag kveld i avhør med etterforskere fra politiet. Et av spørsmålene som må avklares er hvorfor de tre skulle ønske å ta livet av Nils Olav Bakken.

– Det har vi ikke noe klart svar på ennå, sier politiadvokat Kristian Johansen.

Samtidig som politiet holdt pressekonferanse arbeidet fire kriminalteknikere med å sikre spor på småbruket, like utenfor sentrum av Dokka, hvor moren har bodd sammen med sønnen.

Den siktede 30-åringens bil sto igjen i oppkjørselen, sammen med tre nedsnødde biler uten registreringsskilt.

Undersøkte bilene

Kriminalteknikere sjekket de forlatte bilene, uthuset, låven og en provisorisk kjeller, hvor inngangen på baksiden bare var dekket av gule Glava-matter. Utover kvelden arbeidet de seg gjennom huset og brukte mye tid på kjøkkenet og et av soverommene i annenetasje.

Har du info om denne saken? Tips VG her.

Politiet har tidligere oppløst at viktige spor i etterforskningen gikk tapt som følge av at gjerningsmennene la avdøde på et bål etter drapet. På funnstedet var det imidlertid flere tydelige hjulspor som ble sikret av kriminalteknikere ved hjelp av gipsavstøpninger.

Til tross for at han ikke lenger har gyldig førerkort, disponerer den siktede mannen i 30-årene en rekke kjøretøy. Flere av disse står på småbruket og ble sjekket av politiet tirsdag. Politiadvokat Johansen ønsker imidlertid ikke å kommentere hva slags tekniske spor som bidro til at politiet fikk gjennombrudd etter 73 dager.

– Snill og grei gutt

Det var et polsk kjærestepar på fotosafari som fant avdøde. De skulle ta bilder av naturen da de plutselig snublet over et sterkt forkullet lik i restene av et utbrent bål på den øde veien. De måtte gå et stykke for å få mobildekning, men fikk varslet politiet ved 19.30-tiden. Kort tid etterpå var det klart for politiet at de sto overfor et drap.

– Jeg trodde det var en utstillingsdukke, men skjønte at det var et lik da vi gikk bort til grøften. Vi fikk panikk og løp derfra. Det var en grusom opplevelse, sa Marta Nagadowska til TV2 om likfunnet.

Les også: Avdødes søster roser politiets innsats

Den foreløpige obduksjonsrapporten identifiserte avdøde gjennom fingeravtrykk og slo fast at han var drept. Offeret, Nils Olav Bakken (49) fra Dokka, var en kjenning av politiet for mindre straffbare forhold og var en del av bygdas rusmiljø.

– Han ble uforskyldt narkoman. Nils Olav var en snill og grei gutt, men han har vært uheldig i livet på grunn av en broket oppvekst. Han var urolig og utrygg, og det bar han preg av, uttalte drapsofferets storesøster, Christina M. Wintergarden, til VG noen dager etter likfunnet.