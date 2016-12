Mann (42) drept av butikkansatt på pauserom

Politiet mener en mannlig ansatt (22) på Maxbo i Notodden drepte en sambygding (42) med kniv midt i julehandelen.

Lørdag kveld ble den 22 år gamle Maxbo-ansatte siktet for forsettlig drap. VG har vært i kontakt med 22-åringens forsvarer, Borgar Veiding. Han ønsker ikke å uttale seg før klienten har blitt avhørt på politihuset i Skien. Avhøret er ventet å starte lørdag kveld.

Det skal ha vært minst to vitner til hele eller deler av det dramatiske hendelsesforløpet.

Drapsvåpenet skal være en kniv, men politiet holder det åpent om det også har blitt brukt andre våpen. Et vitne forteller til VG at han så den antatte gjerningsmannen med en øks utenfor butikklokalet.

Det er ikke noen nære relasjoner mellom gjerningsperson og offer, men de kjenner hverandre fra tidligere, ifølge politiet. Motivet er foreløpig ukjent.

Venn: – Forferdelig tragisk

Politiadvokat Kjell Ove Ljosåk bekrefter at den antatte gjerningsmannen er kjent av politiet, men ikke for alvorlige forhold.

Det var brannvesenet som først kom til åstedet og fikk kontroll over gjerningsmannen.

En venn av avdøde, som VG har snakket med, er i sjokk over nyheten av at kameraten er drept.

– Det er forferdelig tragisk. Man hører at slikt skjer, men man nekter for å tro at det er sant. Han var en kjempepositiv kar og var en pådriver for motorsportmiljøet på Notodden i tjue år, sier vennen.

Øyenvitne: – Han var blodig

Ole Bjørnar Kåsastul var vitne til dramatikken.

– Jeg kom inn i butikken og følte en monoton og rar stemning. Jeg fikk kontakt med en av de ansatte som fortalte meg at det hadde skjedd et drap, sier han til VG.

Kåsastul kom seg ut, satt seg inn i bilen sin og kjørte et stykke bort, til den andre siden av veien. Da så han den antatte gjerningsmannen komme ut av butikken.

– Han hadde en øks i hånda, han var blodig og det så ikke bra ut.

Vitnet forteller at det så ut som om mannen tok øksen og slo til en bil som stod parkert.

– Så la han fra seg øksa og tok en telefon. Han virket relativt rolig. De ansatte stod rundt ham, men holdt god avstand. De ansatte håndterte situasjonen ekstremt bra og hindret ham fra å stikke av, sier Kåsastul.

– Hvordan reagerte du på situasjonen?

– Man reagerer ikke så mye med en gang, men det kjennes forferdelig ufyselig sånn sett i ettertid.

TEKNISKE UNDERSØKELSER: Kriminalteknikere undersøker åstedet. Foto: Alf Oeystein Stoetvig , VG

Sperret av åstedet

– En person er pågrepet og vi har sperret av åstedet. En ble bekreftet død på stedet. Vi har iverksatt etterforskning og kriminalteknikere er på vei. Vi er ikke i søk etter andre gjerningsmenn, sa operasjonsleder Gisle Småge i Sør-Øst politidistrikt til VG tidligere i ettermiddag.

Han forteller at politiet rett før klokken 15 fikk beskjed om at noen var knivstukket på Maxbo på Notodden.

Avisen Varden meldte først om saken.

Politiet er i gang med å varsle pårørende, forteller Småge til VG

Direktøren er på vei

VG har vært i kontakt med butikksjef Jan Tore Randbye. Han ønsker ikke å uttale seg og viser heller videre til Maxbo-direktør Lasse Erik Moen.

Moen forteller til VG i fem-tiden at han er på vei til Notodden.

– Jeg har fått med meg at det har skjedd en alvorlig hendelse på Notodden. Jeg er på vei dit nå for å ta vare på de ansatte i en vanskelig situasjon, sier han.

Direktøren har ennå ikke snakket med noen av de ansatte i butikken der drapet skjedde.

– Jeg er på vei for å skaffe meg oversikt. Foreløpig har jeg bare lest det som står i nettavisene, sier han til VG.