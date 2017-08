Kvinnen som hjalp drepte Marie (17) har meldt seg

Politiet etterlyste en kvinne som tok hånd om Marie Skuland rett etter knivstikkingen på Sørlandssenteret. Nå har hun meldt seg – og politiet håper hun kan gi viktig informasjon.

Det opplyser påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt til VG.

– Hun har meldt seg, og det er vi veldig glade for, sier Pedersen Hille og legger til at politiet kommer til å gjøre avtale med kvinnen for et avhør så raskt som mulig – trolig i løpet av dagen eller i løpet av de førstkommende.

Det var gjennom overvåkningsbilder at politiet kunne se at en kvinne tok kontakt med 17 år gamle Marie Skuland kort tid etter at hun hadde blitt knivstukket av en 15 år gammel jente på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand onsdag i forrige uke.

Mandag gikk politiet ut med en etterlysning av kvinnen i håp om at hun ville melde seg til politiet. De anslo henne til å være mellom 40 og 60 år, og overvåkningsbildene viste at hun bar briller og en beige skulderveske.

– Det er for tidlig å si hva som vil komme ut av avhøret, men det er først og fremst viktig å finne ut av om Marie kan ha sagt noe til henne, om kvinnen kan ha sett eller hørt noe eller om hun kan ha vært i kontakt med andre vitner vi burde snakke med, sier Pedersen Hille.

Venninner av Marie (17): – Snilleste jenta jeg vet om

Venter på innsyn i dokumentasjon

15-åringen som er siktet for drapet rømte fra en barnevernsinstitusjon tidligere på dagen da knivstikkingen skjedde.

Foreløpig vil ikke politiet kommentere hendelsesforløpet – når jenta rømte og hva hun gjorde i mellomtiden – ettersom at de foreløpig ikke har fått innsyn i dokumentasjonen barnevernet og den aktuelle institusjonen sitter på.

– Fylkesmannen må frita barnevernet fra taushetsplikten, noe vi håper skjer i løpet av kort tid. Jeg regner med at vi vil få et mye klarere forløp da, sier påtalelederen.

Også en 23 år gammel kvinne ble knivstukket inne på kjøpesenteret. Hun ligger kritisk skadet på Ullevål sykehus i Oslo. Pedersen Hille sier at politiet ikke har fått nye opplysninger utover siste melding om at hun fremdeles er kritisk og livstruende skadet, men at tilstanden har vært stabil.

Drapssiktet 15-åring: «Det har vært et desperat rop om hjelp»

Siktede overført til Bergen

I går, mandag, ble den siktede 15-åringen overført til Bergen fengsel. Hun har så langt blitt avhørt én gang – fredag i forrige uke. Da erkjente hun ikke straffskyld.

Utover det vil ikke påtalelederen gå i detalj om hva som kom frem i avhøret. Politiet har per nå ikke planlagt nye avhør av 15-åringen.

Pedersen Hille sier at politiet jobber med å kartlegge hendelsesforløpet inne på Sørlandssenteret både før og etter knivstikkingene.

– Det er ingenting som tyder på at hun prøver å angripe noen andre verken før eller etterpå. Dette er en del av kartleggingsbildet vi jobber med nå. Det er masse overvåkningsvideoer og elektroniske spor som skal gjennomgås, sier hun og fortsetter:

– Det er heller ingenting som tyder på at det er noen relasjon mellom siktede og ofrene. Vårt hovedspørsmål er hva som er årsaken – hva som er motivet.

I jakten på dette svaret gjennomfører politiet nå en rekke vitneavhør, blant annet av ansatte på institusjonen, i barnevernet, samt venner og familie av siktede.