Kvinne siktet for drap på ektemann

En kvinne er pågrepet og siktet for drapet på sin ektemann i en leilighet på Grefsen i Oslo tirsdag kveld.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det opplyser fungerende leder for seksjonen for alvorlig kriminalitet, Kjetil Moen på en pressekonferanse.

Kvinnens to sønner i tenårene var tilstede i leiligheten. Det var en av dem som varslet politiet om knvistikkingen rundt klokken 23.30 tirsdag kveld. Mannen ble erklært død like etter at nødetatene kom til stedet kort tid etter at politiet ble varslet om hendelsen.

Den drapssiktede kvinnen er i slutten av 40-årene og er ikke tidligere straffedømt

– Tidligere historikk og bakgrunn er noe vi vil se nærmere på, sier Moen.

Kvinnen er foreløpig ikke blitt avhørt.

– Det ble forsøkt avhør i natt, men hun lot seg da ikke avhøre. Hun har foreløpig ikke valgt forsvarer, sier Moen.

Ikke varslet

Den avdøde ektemannen er i midten av 30-årene, og utenlandsk statsborger. Moen sier at hans pårørende ikke er varslet, og at de ikke er kjent med at han har familie i Norge.

Både siktede og avdøde bodde på samme adresse, opplyser politiet.

– Begge tenåringssønnene til kvinnen er tatt hånd om av familie, sier Moen.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 23.32 tirsdag kveld.

– Politiet er i gang med taktisk og teknisk etterforskning på stedet. Vi har en formening om hva som kan ha skjedd, men noe mer enn det ønsker jeg ikke å si nå, sier Mona Nordby ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt til VG natt til onsdag.