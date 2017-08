Kvinne (48) døde av massive skader - mann i 20-årene siktet for drap

7. mai i år ble en kvinne (48) funnet hardt skadd i Platous gate i Oslo. Nå er en mann siktet for drap.

Kvinnen ble funnet hardt skadd på Grønland i Oslo i mai, og en mann ble da siktet for drapsforsøk.

Tirsdag i forrige uke døde kvinnen og mannen er nå siktet for drap.

- Han ble i kveld informert av sin forsvarer om hennes død og endringene av siktelsen. Siktede erkjenner ikke straffskyld og nekter for å utøvd denne volden. Han har heller ikke gitt noen forklaring om hendelsesforløpet, sier politiadvokat Sturla Henriksbø til VG.

Mannen har siden pågripelsen vært varetektsfengslet, men innlagt på psykiatrisk sykehus.

Henriksbø forteller at den 48 år gamle kvinnen hadde blitt utsatt for massiv vold da hun ble funnet, og at skadene var så alvorlige at livet til slutt ikke sto til å redde.



Den drapssiktede mannen og den nå avdøde kvinnen kjente hverandre, og den drapssiktede skal ha bodd hos kvinnen i tiden før drapet.

Knut Brindem forsvarer mannen, som nekter straffskyld.



- Han er sjokkert og lei seg for at hun er død, det var en bekjent av ham som han bodde hos. Han har hele veien sagt at han ikke har kjenneskaptil det som har hendt, sier han til VG.



Han snakket med sin klient i dag og sier helsen hans virker fin.

Mannen ble pågrepet etter at politiet hadde gjennomført rutinemessige etterforskningsskritt som gjennomgang av overvåkingskameraer og rundspørring.

Det var en bekjent av kvinnen som skulle besøke henne, som fant henne hardt skadd.