Kripos konkluderer: Birgitte Tengs-drapet må etterforskes på nytt

Det er mulig å oppklare det 19 år gamle drapet på Birgitte Tengs, mener Kripos.

Det kommer Cold Case-gruppen til å legge frem i dag på en pressekonferanse i Haugesund. I ett år har Kripos' spesialgruppe for uoppklarte, alvorlige saker sett på drapet på Birgitte Tengs.

Cold Case-gruppas første sak konkluderer: Politiet bør iverksettes ny etterforskning.

Bakgrunn: Hva skjedde med Birgitte Tengs?

Arbeidet til Cold Case har ikke bestått i direkte politietterforskningen, men det er mer et analysearbeid av sakens dokumenter, materiale og en vurdering av om ny teknologi kan løse saken nesten 20 år etter.

Det er blant annet beholdt DNA-materiale som de skal prøve å teste på nytt. For rundt ett år siden fant politiet i Haugesund dette frem, men det er ikke blitt analysert i påvente Kripos-rapporten. I tillegg er det ventet å gjennomføre nye avhør, får VG opplyst.

Hverken Kripos eller politiet vil kommentere før pressekonferansen.

«Kripos vil informere om sitt arbeid med saken og anbefalingene til videre arbeid i Sør-Vest politidistrikt. Politidistriktet har fortsatt det formelle etterforskings- og påtaleansvaret i saken. Rapporten er et straffesaksdokument og er ikke offentlig. Etterforskningsmessige hensyn vil begrense hvilke opplysninger som nå kan gjøres kjent for offentligheten», heter det i en pressemelding.

Birgitte Tengs (17) ble drept på Karmøy i mai 1995. Hun kom aldri hjem etter å ha vært på en ungdomsstilstelning på et bedehus. I stedet ble hun funnet død i et kratt ved en grusvei like ved der hun bodde.

Etterforskningen brukte tidlig DNA-teknologi, men etter at at dette ikke ga resultater etter to år pågrep politiet den jevngamle fetteren til Birgitte.

Etter svært lange og mange udokumenterte avhør der det ble brukt omstridte teknikker tilsto fetteren å ha drept Birgitte.

Han ble dømt i tingretten, men i ankesaken frikjente juryen ham. Han ble likevel dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre.