Kona i notat: Fryktet at mannen skulle drepe henne med gift

Politiet i Bergen mener den drapssiktede ektemannen tok livet av kona (42) fordi hun ville forlate ham.

Ifølge VGs opplysninger mener drapsetterforskerne at de har et klart bilde av motivet som førte til drapet i parets bolig i Åsane natt til tirsdag 25. april i år.

I løpet av de to siste månedene har politiet i all stillhet gjennomført en rekke etterforskningsskritt, deriblant «speilet» innholdet til avdødes mobiltelefon over på en datamaskin for analyse.

Polititeori: Planla å ta livet av kona

PÅGREPET LØRDAG: Lørdag ble den 48 år gamle bergenseren siktet for drap på kona, og pågrepet. Han stiller seg uforstående til siktelsen.

Utløser ny etterforskning

Etter hvert som mobiltelefoner og datamaskiner er blitt en stadig større del av dagliglivet, er elektroniske spor også blitt uvurderlige bevis for politiet når de etterforsker alvorlig kriminalitet.

Innholdet kan blant annet gi viktig informasjon om hvem kona var i kontakt med forut for dødsfallet.

Politiadvokat Ørjan Ogne, som leder etterforskningen, vil ikke kommentere VGs opplysninger, men sier at siktelsen mot mannen utløser en rekke etterforskningsskritt som politiet ikke har hatt adgang til tidligere. Blant annet har politiet startet teknisk gransking av boligen.

Fryktet å bli drept

Ifølge VGs opplysninger, fant politiet et notat på konas telefon som var skrevet få dager før hun ble funnet død i parets bolig. I det aktuelle notatet skrev 42-åringen at hun fryktet ektemannen og at hun var redd for at han ville drepe henne med gift.

I tillegg kommer det frem av innholdet på telefonen at kona ville bryte ut av ekteskapet og at hun hadde konfrontert ektemannen med sine fremtidsplaner.

Politiet mener også at et vitne, som sto kona nært, har bekreftet 42-åringens frykt for ektemannen og ønske om å skilles, får VG opplyst.

I startfasen av etterforskningen hadde ektemannen, som er i 40-årene, status som vitne, og han ble også avhørt som vitne – til tross for at han var mistenkt for drapet fra et tidlig tidspunkt.

Pekte på sønnen

I et avhør har ektemannen avvist at han lå i konflikt med kona og isteden hevdet at de to ikke var i ferd med å gå fra hverandre forut for dødsfallet.

I tillegg lanserte ektemannen en alternativ gjerningsperson, får VG opplyst.

Politiet fester ikke lit til forklaringen, og da prøvesvarene fra obduksjonen av kona forelå for en stund siden, mente etterforskerne at de satt med en lang indisierekke som pekte ut ektemannen som drapsmann og at handlingen var planlagt:

**Kona ville forlate ektemannen og fryktet for sitt liv.

**Ektemannen høynet livsforsikringen til seg selv og kona et par uker før hun ble funnet død, slik at han kunne få utbetalt flere millioner kroner i forsikringspenger. Kort tid etter dødsfallet tok ektemannen på nytt kontakt med forsikringsselskapet, ifølge ansatte i selskapet.

Fant tegn til kvelning

Politiet mener denne handlingen er mistenkelig siden familiens økonomi var skral og at en forhøyning av livsforsikringen førte til mer utgifter.

** Den foreløpige obduksjonsrapporten ga ikke et klart svar på dødsårsak, men obdusentene fant spor etter en bestemt type sovemedisin og mulige tegn etter kvelning.

Politiet har i løpet av etterforskningen innhentet kontoutskrifter til ektemannen, som viste innkjøp av den samme typen sovemedisin som ble funnet i den avdøde konas blod. Medisinen ble kjøpt inn kort tid før dødsfallet, får VG opplyst.

I tillegg var det ingenting i konas helsehistorikk som pekte i retning av noen helseproblemer – tvert imot. Hun var frisk og rask.

FORSVARER: Advokat Erik Johan Mjelde.

Uforstående

Ektemannen ble pågrepet sist helg og siktet for drapet. Mandag ble 48-åringen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Hans forsvarer Erik Johan Mjelde ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

- Jeg skulle gjerne imøtegått VGs opplysninger, men er bundet av taushets-klausul i saken. Men omfanget av lekkasjer i denne saken er nå så stort at det ikke bare er til skade for min klient og hans barn, men også må være skadelig for etterforskningen, sier Mjelde til VG.

Både siktede og hans avdøde kone er av utenlandsk opprinnelse. Den drapssiktede ektemannen innvandret til Norge fra Iran på slutten av 1980-tallet. Hun er opprinnelig fra India.

Paret har et felles barn, en mindreårig gutt.